Nâng cao năng lực, trách nhiệm của HĐND xã trong giải quyết kiến nghị cử tri ngay từ cơ sở

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Tham gia cuộc làm việc có lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh.

Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của HĐND và kiến nghị từ 7 địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Ổn định tổ chức, đưa hoạt động đi vào nền nếp

Qua thực tiễn hoạt động cho thấy, cùng với kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, HĐND các xã chủ động đổi mới hoạt động trên các nội dung, từ tổ chức kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và theo dõi giải quyết kiến nghị. Một số địa phương tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử phục vụ kỳ họp và tổ chức kỳ họp theo hướng không giấy.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hợp Cao Đức Trung nêu một số kiến nghị cử tri kéo dài cần sự vào cuộc của các cấp, ngành. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở bám sát yêu cầu của thực tiễn, khả năng đáp ứng nguồn lực, HĐND các địa phương đã ban hành được một số nghị quyết, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, thúc đẩy sự phát triển.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Ham Trần Thị Thúy Nga trao đổi về thực tiễn hoạt động của HĐND xã. Ảnh: Mai Hoa

Hoạt động giám sát, giải trình được triển khai theo hướng lựa chọn các nội dung gắn với công tác quản lý nhà nước và những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, như đầu tư công, đất đai, tài sản công, y tế, giáo dục, môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số và việc giải quyết kiến nghị cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quỳ Hợp Bùi Đức Thọ nêu một số vấn đề khó khăn của địa phương trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, Thường trực HĐND các địa phương trao đổi một số khó khăn và kiến nghị tỉnh quan tâm; trong đó phần lớn đại biểu HĐND cấp xã kiêm nhiệm, còn có những hạn chế, đề nghị HĐND tỉnh tăng cường tập huấn, trao đổi kinh nghiệm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Hợp Trương Thiết Hùng phản ánh một số vấn đề từ thực tiễn. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó là tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng số; đồng thời có cơ chế phối hợp, phân loại và giao rõ cơ quan có thẩm quyền xử lý các kiến nghị cử tri vượt thẩm quyền cấp xã kéo dài.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thành Chung trao đổi một số vấn đề các xã đề xuất. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm giải quyết kiến nghị cử tri ngay từ cơ sở

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnhnhấn mạnh: Trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra đối với HĐND cấp xã không chỉ là duy trì hoạt động mà phải tạo được chuyển động thực chất, đáp ứng tốt hơn yêu cầu từ cơ sở.

Bởi vậy, yêu cầu HĐND các xã tiếp tục triển khai thực chất Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 8/6/2026 về Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm nâng cao toàn diện các hoạt động của cơ quan dân cử, từ chất lượng kỳ họp, thẩm tra, chất vấn, giải trình, giám sát, tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu Thường trực HĐND các địa phương quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn, nhất là các vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống nhân dân; đồng thời tập trung đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri, nhân dân ngay từ cơ sở. Khi làm tốt nhiệm vụ này sẽ hạn chế đơn thư, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng đúng mục tiêu chính quyền địa phương 2 cấp là phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh đặt ra yêu cầu phát huy vai trò đổi mới, sáng tạo từ người đứng đầu HĐND cấp xã và vai trò hoạt động của từng Tổ đại biểu và đại biểu, tạo sự chuyển động thực chất và toàn diện hoạt động của cơ quan dân cử, tạo sự cộng hưởng trong hoạt động của HĐND 2 cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử và thúc đẩy phát triển chung của tỉnh. Bên cạnh quan tâm ban hành các nghị quyết về các vấn đề thực tiễn, các địa phương cần chú trọng khơi dậy sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng dân sinh, trong đó có hệ thống nhà văn hóa và các thiết chế sau sáp nhập, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Về công tác chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, số hóa, chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ dữ liệu vào Kho dữ liệu số của HĐND các cấp. Trước mắt tập trung số hóa nghị quyết, tài liệu kỳ họp, báo cáo thẩm tra, hồ sơ và kết luận giám sát, kiến nghị cử tri và kết quả giải quyết, hồ sơ tiếp công dân cùng các tài liệu phục vụ hoạt động của đại biểu.

Mỗi xã phải phân công rõ đầu mối chịu trách nhiệm; dữ liệu bảo đảm đúng, đủ, sạch, được cập nhật thường xuyên, dễ tra cứu, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật. Tiếp tục nhân rộng kỳ họp không giấy, khai thác mã QR và các nền tảng số phù hợp với điều kiện thực tế.

Về các khó khăn, điểm nghẽn từ cơ sở sẽ được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và tổ chức làm việc với UBND tỉnh để tháo gỡ.