Hô biến đá cuội thành 'thiên thạch triệu đô'

"Thiên thạch triệu đô" thực chất là... đá cuội!

Dùng đá tự nhiên giả làm thiên thạch để LĐCĐTS không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn dễ dàng mắc bẫy. Thực tế cho thấy trong mỗi vụ án, các đối tượng đều có "kịch bản" mới lạ, phân và nhập vai nhuần nhuyễn hơn DV chuyên nghiệp nên các nạn nhân dù cảnh giác vẫn sập bẫy như thường. Vụ án vừa được Phòng CSHS điều tra khám phá, khởi tố và ra lệnh bắt tới 5 bị can trên là minh chứng mới nhất.

Thông tin ban đầu ghi nhận: Sau thời gian xác lập chuyên án, Phòng CSHS - Công an TPHCM phối hợp với Công an (CA) phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi dùng đá cuội giả làm "đá thiên thạch có giá trị hàng triệu USD" để LĐCĐTS. Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm này có 5 đối tượng, gồm: Lê Hoàng Giang (SN 1974), Nguyễn Việt Thanh (SN 1978), Nguyễn Thanh Dũng (SN 1980, cùng ngụ TP. Cần Thơ), Ka Dẻh (SN 1992, ở tỉnh Lâm Đồng) và Xa Thị Mỹ Tiên (SN1977, quê An Giang). Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng lên "kịch bản", phân vai, đưa ra lời thoại để dễ dàng câu dụ nạn nhân. Trong đó, Giang giữ vai trò cầm đầu, cùng Thanh, Dũng, Ka Dẻh, Tiên hóa thân làm chủ hàng, nhà đầu tư và doanh nhân, giới thiệu đá cuội là "đá thiên thạch" có giá trị lớn nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ nhiều người tham gia giao dịch rồi chiếm đoạt tiền. Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật để xử lý đồng thời làm rõ số tiền nhóm này chiếm đoạt.

Giám đốc và nhân viên Công ty CP mua bán nợ Công Danh bị khởi tố

Căn cứ hồ sơ, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TPHCM (Phòng CSHS) đã ra quyết định (QĐ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với 5 đối tượng trên về hành vi LĐCĐTS. Phòng CSHS đang điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Dùng đá tự nhiên giả làm thiên thạch để lừa đảo từng được nhiều nhóm đối tượng thực hiện tại Đồng Nai, TPHCM và nhiều địa phương khác. Đối với vụ LĐCĐTS vừa được Phòng CSHS vạch trần, Công an TPHCM khuyến cáo người dân thận trọng trước những lời mời mua bán, đầu tư vào những vật được giới thiệu "có giá trị đặc biệt cao" nhưng không có căn cứ kiểm chứng. Ai đã giao tiền hoặc có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị liên hệ Phòng CSHS - Công an TPHCM để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.

Giám đốc, nhân viên cùng bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM (Phòng CSHS) đã ra QĐ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hoành (SN 1979; ngụ P. Linh Xuân, TPHCM), Đoàn Văn Bốn (SN 1984, quê Ninh Bình), Lưu Văn Thanh (SN 1986), Mai Danh Kiệm (SN 1985), Nguyễn Thị Hà (SN 1990, cả ba cùng thường trú tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (SN 1984, hiện ngụ P. Dĩ An, TPHCM) về hành vi CĐTS. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty CP mua bán nợ Công Danh (Công ty Công Danh) do Phạm Văn Hoành làm giám đốc.

Kết quả điều tra xác định, tháng 06/2022 Hoành thành lập Công ty CP mua bán nợ Công Danh, trụ sở tại P. Linh Xuân, TPHCM. Dưới danh nghĩa kinh doanh mua bán nợ (MBN), Hoành ký các hợp đồng (HĐ) giả cách với khách hàng, thực chất là nhận đòi nợ thuê để hưởng phần trăm trên số tiền thu được. Hoành trực tiếp điều hành, thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo hoạt động đòi tiền; Đoàn Văn Bốn, Lưu Văn Thanh phụ trách quản lý, phân công NV đi xác minh, thu hồi nợ; Nguyễn Thị Hà tư vấn khách hàng, soạn thảo HĐ, quản lý và chuyển giao hồ sơ (HS). Các NV khác được phân công trực tiếp đến nhà ở, nơi làm việc của người nợ để gây sức ép. Khi ký HĐ, Công ty Công Danh không thanh toán tiền mua khoản nợ cho khách mà thỏa thuận hưởng từ 15% - 22% khoản đòi được đồng thời thu thêm phí thẩm định HS. Các HĐ mua bán nợ được sử dụng làm bình phong để tiếp cận người nợ và đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Theo chỉ đạo của Hoành, mỗi lần đòi nợ, các NV thường đi thành nhóm từ 2 - 4 người, mặc đồng phục công ty, đến nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ lớn tiếng, gây tranh cãi, tạo không khí căng thẳng để uy hiếp tinh thần, làm người nợ lo sợ ảnh hưởng đến công việc, uy tín, buộc phải giao tiền.

Các đối tượng dùng đá cuội giả làm thiên thạch để lừa đảo

Trong vụ việc xảy ra tại một trung tâm ngoại ngữ ở P. Dĩ An, Cơ quan điều tra xác định bà L.T.P.Đ còn khoản công nợ hơn 5,27 tỷ đồng với 1 công ty xây dựng (XD). Tháng 01/2024, đại diện doanh nghiệp này thỏa thuận thuê Công ty Công Danh đòi nợ, với tỉ lệ phân chia 22% cho phía Công Danh và 78% cho chủ nợ trên số tiền thu được. Hai bên ký HĐ mua bán nợ để che giấu việc đòi nợ thuê. Từ tháng 01 đến tháng 12/2024, Hoành trực tiếp tham gia và chỉ đạo NV nhiều lần đến trung tâm ngoại ngữ của bà Đ. đòi tiền. Nhóm này lớn tiếng gọi tên bà Đ. và người thân, tự ý đi lại trong trung tâm lục tìm, kiểm tra phiếu thu - chi tại quầy lễ tân; có lời nói đe dọa, gây áp lực, cản trở hoạt động của cơ sở. Mặc dù lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt việc gây mất an ninh, trật tự và hướng dẫn giải quyết tranh chấp tại tòa án, các đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trên.

Do liên tục bị uy hiếp, gây sức ép, bà Đ. đã nhiều lần giao, chuyển tiền cho Hoành tổng cộng 98 triệu đồng. Trong số này, Hoành chỉ thông báo với chủ nợ đã thu được 60 triệu; 38 triệu đồng còn lại Hoành giữ để tiêu xài cá nhân. Đến tháng 12/2024, khi nhận thấy khó tiếp tục thu tiền, Hoành chỉ đạo soạn biên bản thanh lý HĐ với công ty XD.

Quá trình điều tra, Cơ quan CA thu giữ 1 ôtô, 5 điện thoại di động, 1 bộ xử lý máy tính, con dấu Công ty Công Danh cùng HĐ, phụ lục HĐ và dữ liệu video liên quan. Cơ quan điều tra cũng xác định khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025, Hoành đã chỉ đạo NV tiêu hủy HS mua bán nợ và đồng phục công ty.

Vụ án tại Công ty CP mua bán nợ Công Danh không phải là trường hợp cá biệt núp bóng DN để hoạt động phi pháp. Trên thực tế, thời gian gần đây Phòng CSHS luôn chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TPHCM xây dựng và triển khai các kế hoạch về "Phòng ngừa, quản lý, đấu tranh trấn áp tội phạm CĐTS hoạt động núp bóng công ty, kinh doanh tài chính, tư vấn luật, các hình thức cho vay trực tuyến có tổ chức hoạt động thu hồi nợ". Qua đó, đơn vị đã triệt phá nhiều tổ chức núp bóng DN để hoạt động đòi nợ thuê trái phép như Công ty mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ - mua bán nợ 620, Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH mua bán nợ Nhất Tín...

Qua các vụ án đã được điều tra, khám phá, Công an TPHCM khuyến cáo người dân, DN giải quyết các tranh chấp công nợ bằng phương thức hợp pháp; không thuê, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng hành vi đe dọa, uy hiếp, gây rối để thu hồi tiền. Khi phát hiện dấu hiệu CĐTS, người dân cần kịp thời trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan CA. Mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa DN, hợp đồng MBN để uy hiếp tinh thần, CĐTS, gây mất an ninh, trật tự đều phải được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.