Khởi tố đối tượng chiếm đoạt 250 triệu đồng tiền mua lúa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt bị can.

Theo kết quả điều tra, khoảng từ tháng 10 đến tháng 12/2023, Phạm Thành Công lập 2 hợp đồng mua bán lúa tươi với ông Trần Anh Phương (ngụ phường Long Xuyên) trên địa bàn hai xã Hòa Điền và Vĩnh Điều.

Tuy nhiên, đến thời điểm thu hoạch lúa, Công không cung cấp lúa cho ông Phương theo các hợp đồng đã ký, sau đó chiếm đoạt tổng số tiền 250 triệu đồng của ông Phương.

Tại cơ quan công an, Phạm Thành Công khai nhận đã chiếm đoạt số tiền của ông Phương.