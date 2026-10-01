Bí thư Tỉnh ủy An Giang: Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, công khai hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực

Quang cảnh phiên họp.

Chiều 1/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh An Giang tổ chức phiên họp lần thứ 4, đánh giá kết quả hoạt động quý III/2026, triển khai nhiệm vụ quý IV và cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh An Giang Lê Quang Tùng chủ trì phiên họp.

Quý III/2026, Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trong quý, các cơ quan đã khởi tố 2 vụ án gồm vụ “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” tại Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang và vụ “Tham ô tài sản” tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông, xã Tân Hiệp.

Đồng chí Lê Quang Tùng phát biểu kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, cần chú trọng kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn và các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là đất đai, đầu tư công. Các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp phải được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, công khai.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính và hiệu quả. Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, thay thế những cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi phát biểu tại phiên họp.

Các cơ quan tiến hành tố tụng được yêu cầu đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tỉnh cũng chỉ đạo điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc điển hình về thất thoát, lãng phí để răn đe, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ động nhận diện nguy cơ “từ sớm, từ xa”, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn và không để sai phạm lặp lại nhiều lần.