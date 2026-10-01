Vụ án xảy ra tại Công ty Việt Mỹ: Thu hồi 260.000 USD và 118 tỷ đồng

Thủ đoạn nâng giá thiết bị y tế qua hệ thống công ty "sân sau"

Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án.

Theo lãnh đạo C03, đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can; quá trình tố tụng đã thu hồi hơn 260.000 USD và 118 tỷ đồng. Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Trước đó, ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.

Ba cá nhân đầu tiên bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Bùi Chân Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ), Hà Văn Nam (Giám đốc công ty) và Trần Thị Hồng Hạnh (phụ trách kế toán).

Đại tá Phạm Trường Giang - Phó Cục trưởng C03 thông tin tại họp báo.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Bùi Chân Phương đứng lập, chỉ đạo và điều hành 3 doanh nghiệp tại Việt Nam gồm: Công ty Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai.

Không dừng lại ở đó, bị can này còn lập thêm 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) để thực hiện các giao dịch mua đi bán lại, qua đó đẩy giá thiết bị y tế và thuốc tân dược lên cao trước khi nhập khẩu về nước, bán cho các cơ sở y tế với giá đắt đỏ.

Thủ đoạn này bị cơ quan chức năng xác định nhằm trục lợi bất chính, gây thất thu ngân sách và xâm hại quyền lợi của người bệnh.

Bên cạnh đó, trong quá trình nhập khẩu, nhóm của Bùi Chân Phương còn bị cáo buộc lợi dụng giấy phép do Bộ Y tế cấp đối với thiết bị chính, sau đó khai báo gian dối các thiết bị khác là hàng đi kèm để đưa trái phép vào Việt Nam.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án làm rõ thêm dấu hiệu của hành vi “Nhận hối lộ”. Ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tiếp đó, ngày 10/9, Bộ Công an thông tin việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cùng về tội Nhận hối lộ với số tiền lớn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đến ngày 17/9, vụ án Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan đã chính thức được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cựctheo dõi, chỉ đạo.

Hệ sinh thái hàng nghìn tỷ đồng tại các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy quy mô hoạt động của Công ty Việt Mỹ vô cùng lớn. Trong khoảng 8 năm, doanh nghiệp này tham gia 276 gói thầu, trúng 246 gói với tổng giá trị khoảng 5.947 tỷ đồng, chủ yếu cung cấp máy gia tốc xạ trị, hệ thống Cyclotron, PET/CT, nguồn phóng xạ và dịch vụ bảo trì tại các bệnh viện.

Tại Phú Thọ: Nơi hai lãnh đạo bị khởi tố, Việt Mỹ trúng nhiều gói thầu lớn như gói bảo trì hệ thống máy gia tốc trị giá khoảng 2,9 tỷ đồng (cuối 2022); gói mua hệ thống SPECT/CT giá 25,25 tỷ đồng (tháng 1/2024); và gói mua hệ thống máy gia tốc đa mức năng lượng kết hợp CT mô phỏng giá 144,5 tỷ đồng (tháng 4/2025).

Tại Hà Tĩnh: Doanh nghiệp trúng gói mua sắm, lắp đặt thiết bị khu xạ trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh trị giá 99,2 tỷ đồng (gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có Việt Mỹ tham dự). Ngành y tế địa phương sau đó đã tiến hành rà soát.

Các bị can Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam, Trần Thị Hồng Hạnh (từ trái qua).

Tại Ninh Bình: Việt Mỹ tham gia 9 gói thầu và trúng 8 gói (chủ yếu bảo trì, sửa chữa hệ thống xạ trị). Sau khi doanh nghiệp vướng vòng lao lý, bệnh viện gặp khó khăn lớn khi mời báo giá bảo trì hệ thống máy gia tốc nhưng không có đơn vị nào tham gia.

Tại Hải Phòng: Sở Y tế Hải Phòng cho biết đã yêu cầu rà soát. Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp từng ký 6 gói thầu với Việt Mỹ giai đoạn 2020-2025 (tổng giá trị khoảng 20 tỷ đồng); Bệnh viện Đa khoa Hải Dương có các gói thầu cải tạo, sửa chữa. Tại thời điểm rà soát, cơ quan chức năng chưa phát hiện vấn đề bất thường tại hai đơn vị này.