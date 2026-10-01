Thêm 3 đối tượng bị khởi tố liên quan đến Ngân 98

Theo Cơ quan CSĐT, quá trình mở rộng điều tra vụ án, công an đã truy xét và xác định nguồn cung cấp hàng hóa là thực phẩm giảm cân, có chứa chất cấm cho Ngân 98. Trong đó, có đối tượng Đặng Thiên Hương (SN 1992, thường trú phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) là chủ Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla.

3 đối tượng bị khởi tố liên quan đến Ngân 98. Ảnh: CA.

Theo đó, từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Đặng Thiên Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm sibutramine và phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Theo công an, sibutramine đã bị cấm sử dụng vì có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ. Trong khi đó, phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư.

Ngoài Ngân 98, Hương còn sản xuất, buôn bán hàng hóa cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác. Ngày 30/9/2026, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân 98.

Hiện Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra liên quan đến việc kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm của Ngân 98 và Đặng Thiên Hương.