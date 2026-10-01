Chấn chỉnh tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường

Chiều 1-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, chủ trì họp báo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong chủ trì họp báo

Cần bố trí chỗ đỗ xe cho phụ huynh đưa đón con

Tại họp báo, Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM, cho biết hiện nay, tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe và tình trạng bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường trên địa bàn TPHCM vẫn diễn ra khá phổ biến, tập trung vào các khung giờ cao điểm.

Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM, thông tin tại họp báo

Công an TPHCM đã rà soát, xác định có 526 cơ sở giáo dục phức tạp về trật tự công cộng đang thực hiện chuyển hóa. Hiện nay còn khoảng 62 trường học có tình trạng phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và các tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

Công an TPHCM kiến nghị ban giám hiệu 62 trường học trên phối hợp chính quyền địa phương bố trí bãi, điểm dừng, đỗ, để xe cho phụ huynh đến đón học sinh và bố trí căn tin trong khuôn viên trường học để học sinh ăn uống, tránh mua đồ ăn, thức uống bên ngoài cổng trường không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an TPHCM cũng đã chỉ đạo Phòng PC06, Phòng PC08 và Công an các phường, xã, đặc khu tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; tập trung xử lý tại các khu vực trường học, bệnh viện, chợ.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an TPHCM đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 215.575 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 16.019 trường hợp để xe trên vỉa hè trái phép; 8.572 trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông; 13.109 trường hợp dừng, đỗ sai quy định, trong đó khu vực trước cổng các trường học khoảng 1.549 trường hợp.

Công an TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương nhắc nhở các hộ kinh doanh không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vào giờ tan học; đề nghị Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục, tùy điều kiện thực tế để tổ chức khu vực đưa, đón học sinh vào giờ cao điểm, xây dựng phương án hạn chế xe cơ giới lưu thông, dừng, đỗ trong khu vực trước cổng trường.

Đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các hộ kinh doanh, buôn bán xung quanh trường học để bố trí, hỗ trợ địa điểm kinh doanh phù hợp hoặc hỗ trợ vốn để chuyển đổi ngành nghề phù hợp...

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” vào chiều 4-10 Đại tá Lê Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM, thông tin chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên”: 65 năm - Một hành trình giữ bình yên, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4-10-1961 - 4-10-2026).

Đại tá Lê Tấn Bửu thông tin tại họp báo

Chương trình sẽ diễn ra vào chiều 4-10 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang với khoảng 500 đại biểu, khách mời và người tham dự.

Đáp ứng nhu cầu học tập trên địa bàn

Tại họp báo, ông Lê Hoàng Anh, Phó Trưởng Phòng Văn hóa xã hội, UBND phường Tân Phú, cho biết việc chuyển khu đất trụ sở UBND quận Tân Phú trước đây thành Trường THPT Thoại Ngọc Hầu là giải pháp thiết thực, đáp ứng nhu cầu của người dân như: tăng thêm 20 phòng học công lập, giảm áp lực tuyển sinh lớp 10; rút ngắn quãng đường đến trường của học sinh...

Ông Lê Hoàng Anh thông tin tại họp báo

UBND phường Thới An cũng có văn bản gửi đến buổi họp báo thông tin việc chuyển đổi trụ sở UBND quận 12 trước đây thành Trường tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng.