Điện Biên: Bàn giao đối tượng nhập cảnh trái phép

Trước đó, tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của lực lượng chức năng Trung Quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng triển khai lực lượng, phương tiện, tiến hành tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các đường mòn, lối mở trên biên giới, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

Đối tượng Thạch Tuấn Vĩ bị bắt giữ khi đang thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép.

Khoảng 4 giờ ngày 29-9, tổ công tác của Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Thạch Tuấn Vĩ (sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc) khi đang thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép sang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại khu vực lối mở biên giới Nậm Đích, thuộc địa phận bản Nậm Đích, xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bàn giao, trao trả đối tượng cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Qua điều tra, Thạch Tuấn Vĩ khai nhận để trốn tránh sự quản thúc của lực lượng chức năng Trung Quốc, đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi tìm đường xuất cảnh trái phép sang Lào để đi nước thứ 3.