Quảng Trị: Hai nam sinh lớp 11 đuối nước tử vong

Lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày, 2 nam sinh lớp 11, gồm: Đ.Đ.H. và T.G.H. (cùng sinh năm 2010; trú tại thôn Làng Vây, xã Lao Bảo) đến khu vực thác Ồ Ồ, thôn Làng Vây để tắm. Trong lúc tắm, 2 nam sinh bị đuối nước, mất tích.

Hai nam sinh lớp 11 đuối nước tử vong

UBND xã Lao Bảo chỉ đạo, huy động các lực lượng tổ chức tìm kiếm và đến 17 giờ cùng ngày, thi thể của 2 nam sinh đã được tìm thấy.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.