HLV Kompany nhập viện khẩn cấp

Sức khỏe của Kompany gây lo lắng.

HLV Vincent Kompany khiến Bayern Munich lo lắng khi phải nhập viện khẩn cấp sau khi ngã quỵ tại trung tâm huấn luyện Sabener Strasse hôm 23/10. Nhà cầm quân 40 tuổi đổ bệnh trong lúc theo dõi buổi tập của đội Bayern Munich II.

Theo truyền thông Đức, một trực thăng cứu hộ ban đầu được điều động đến sân tập để đưa Kompany đi cấp cứu. Tuy nhiên, cựu HLV Burnley sau đó được chuyển đến phòng cấp cứu của một bệnh viện tại Munich bằng xe cứu thương.

Bayern Munich xác nhận Kompany đang trải qua các cuộc kiểm tra chuyên sâu và sẽ tiếp tục được theo dõi y tế. Trong thời gian nhà cầm quân người Bỉ vắng mặt, ban huấn luyện của ông sẽ đảm nhận toàn bộ công việc tập luyện và chỉ đạo đội bóng trong ngày thi đấu.

Thông báo của Bayern Munich nêu rõ: "Vincent Kompany cần được chăm sóc y tế sau khi ngã quỵ trong buổi tập của đội Bayern Munich II. HLV Kompany đang được kiểm tra kỹ lưỡng tại bệnh viện và sẽ tiếp tục được đội ngũ y tế giám sát".

Sự cố xảy ra sau khi Kompany phải vật lộn với một đợt nhiễm virus từ tuần trước. Căn bệnh khiến ông đau chân, gặp khó khăn khi leo cầu thang và không thể duy trì nhịp sinh hoạt bình thường. Ở trận Bayern Munich thắng RB Leipzig 6-1 hôm 18/10, Kompany thậm chí phải nằm nghỉ trên ghế sofa trong phòng riêng vào giờ nghỉ giữa hai hiệp và sau trận đấu. Ông cũng không trực tiếp tham gia các hoạt động truyền thông sau trận, thay vào đó để các trợ lý đảm nhiệm công việc.

Kompany gặp biến cố sức khỏe.

Nhà cầm quân 40 tuổi vắng mặt trong buổi tập hôm thứ hai để đi khám bác sĩ, trước khi trở lại hoàn thành buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho cuộc đối đầu Arsenal tại Champions League. Tuy nhiên, ông tiếp tục phải nhường trợ lý Aaron Danks tham dự buổi họp báo trước trận hòa 2-2 với đại diện nước Anh hôm 22/10.

Sau trận đấu, Kompany tiết lộ tình trạng sức khỏe của mình: "Tuần trước, tôi nhiễm một loại virus khá nặng. Tôi không lắng nghe cơ thể mình và cuối cùng, cơ thể buộc phải lên tiếng: Đã đến lúc dừng lại".

Theo Bild, tình trạng nhiễm virus còn khiến chiến lược gia người Bỉ gặp vấn đề liên quan đến mô sẹo cũ. Dù vậy, Bayern Munich chưa công bố thêm chẩn đoán cụ thể về sự cố khiến Kompany phải nhập viện.

Giám đốc Thể thao Max Eberl khẳng định sức khỏe của HLV trưởng là ưu tiên hàng đầu của CLB. Bayern Munich cam kết cung cấp đầy đủ sự chăm sóc y tế và để Kompany có toàn bộ thời gian cần thiết hồi phục. Manchester City, đội bóng cũ nơi ông từng giữ băng đội trưởng, cũng gửi lời chúc nhà cầm quân người Bỉ sớm bình phục.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Bayern Munich đối mặt nỗi lo sức khỏe liên quan đến Jamal Musiala. Tiền vệ người Đức mắc chứng co giật vắng ý thức thoáng qua có thể điều trị, sau những lần ngã quỵ khiến người hâm mộ lo lắng. Musiala hiện vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương cơ và chưa trở lại thi đấu kể từ ngày 18/9.