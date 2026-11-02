CLB Công an Hà Nội quyết thắng Kyoto Sanga FC trên sân nhà

HLV Mano Polking muốn cùng học trò có trọn 3 điểm trước Kyoto Sanga FC.

Trước cuộc tiếp đón Kyoto Sanga FC ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/2027, HLV Mano Polking khẳng định CLB Công an Hà Nội đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng knock-out.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận, HLV Mano Polking nhấn mạnh chiến thắng trước Shanghai Port FC đã tiếp thêm động lực cho Công an Hà Nội trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

“Sau chiến thắng trước Shanghai Port FC, chúng tôi vẫn nuôi hy vọng đi tiếp và nếu làm được điều đó thì sẽ rất tuyệt vời. Đây là trận đấu thứ hai của CLB Công an Hà Nội trên sân nhà tại AFC Champions League Elite 2026/2027. Tôi hy vọng toàn đội sẽ có một trận đấu tốt trước Kyoto Sanga FC và giành chiến thắng để dành tặng người hâm mộ”, nhà cầm quân người Brazil chia sẻ.

Dù thể hiện quyết tâm cao, HLV Mano Polking cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn mà đội bóng đang phải đối mặt, đặc biệt là vấn đề thời gian chuẩn bị và thể trạng cầu thủ.

Sau chuyến làm khách trên sân của Sông Lam Nghệ An tại V.League, Công an Hà Nội chỉ có duy nhất một buổi tập để hoàn tất khâu chuẩn bị cho màn tiếp đón đại diện Nhật Bản. Với lịch thi đấu dày đặc, Ban huấn luyện sẽ phối hợp cùng bộ phận y tế để kiểm tra, đánh giá tình trạng thể lực của từng cầu thủ trước khi đưa ra quyết định về đội hình xuất phát.

Đánh giá về đối thủ, HLV Mano Polking dành sự tôn trọng lớn cho Kyoto Sanga FC và bóng đá Nhật Bản. Theo ông, việc liên tục phải chạm trán những đại diện đến từ J.League tại vòng phân hạng là thử thách không nhỏ đối với Công an Hà Nội.

Kyoto Sanga là đội bóng có bề dày truyền thống, sở hữu lực lượng được kết hợp giữa những cầu thủ nội chất lượng và các ngoại binh giàu năng lực. Vì vậy, dù đối thủ không có thứ hạng quá cao tại giải quốc nội, Công an Hà Nội vẫn không được phép chủ quan.

Nhà cầm quân của Công an Hà Nội cho rằng sự tập trung, tinh thần thi đấu và công tác chuẩn bị sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu sắp tới.

Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm giành chiến thắng, Công an Hà Nội được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn tích cực trước Kyoto Sanga FC. Ba điểm ở trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp đại diện Việt Nam duy trì cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out AFC Champions League Elite 2026/2027.