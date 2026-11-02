Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/11 và sáng 4/11: Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu - MU vs AS Roma; AFC Champions League - CAHN vs Kyoto Sanga FC

Bóng đá Việt Nam đang đặt mục tiêu nâng cao thành tích của các đội tuyển quốc gia khi chu kỳ thành công đang có dấu hiệu chững lại. Củng cố hệ thống bóng đá địa phương, phát triển đội ngũ huấn luyện viên và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trẻ chính là những nhiệm vụ trọng tâm để tạo nên sự bứt phá thời gian tới.