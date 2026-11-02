Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/11 và sáng 4/11: Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu - MU vs AS Roma; AFC Champions League - CAHN vs Kyoto Sanga FC
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/11 và sáng 4/11: Lịch thi đấu UEFA Champions League - MU vs AS Roma, Villarreal vs PSG; AFC Champions League - CAHN vs Kyoto Sanga FC; Hạng nhất Anh - West Brom vs Southampton...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/11 và rạng sáng 4/11 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu AFC Champions League
- 14h45 ngày 3/11: Miền Đông - Newcastle Jets vs Shanghai Port (TV360)
- 17h00 ngày 3/11: Miền Đông - Jeonbuk FC vs Johor DT (TV360)
- 17h00 ngày 3/11: Miền Đông - Kashiwa Reysol vs Daejeon Citizen (TV360)
- 17h00 ngày 3/11: Miền Đông - Vissel Kobe vs Ratchaburi FC (TV360)
- 19h15 ngày 3/11: Miền Đông - CAHN vs Kyoto Sanga FC (TV360)
- 19h15 ngày 3/11: Miền Đông - Port FC vs Beijing Guoan (TV360)
- 23h00 ngày 3/11: Miền Tây - Esteghlal vs Al-Shamal (TV360)
- 01h15 ngày 4/11: Miền Tây - Al Hilal vs Shabab Al-Ahli Dubai FC (TV360)
Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu
- 00h45 ngày 4/11: Galatasaray vs Stuttgart (TV360)
- 00h45 ngày 4/11: Shakhtar Donetsk vs Sporting (TV360)
- 03h00 ngày 4/11: Atletico vs Munich (TV360)
- 03h00 ngày 4/11: Barcelona vs Aston Villa (TV360)
- 03h00 ngày 4/11: Bodoe/Glimt vs Lille (TV360)
- 03h00 ngày 4/11: Feyenoord vs Inter (TV360)
- 03h00 ngày 4/11: LASK vs Slovan Bratislava (TV360)
- 03h00 ngày 4/11: MU vs AS Roma (TV360)
- 03h00 ngày 4/11: Villarreal vs PSG (TV360)
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh vòng 14
- 02h45 ngày 4/11: Blackburn Rovers vs Stoke City
- 02h45 ngày 4/11: Derby County vs Norwich City
- 02h45 ngày 4/11: Portsmouth vs Swansea
- 02h45 ngày 4/11: Preston North End vs Sheffield United
- 02h45 ngày 4/11: QPR vs Burnley
- 02h45 ngày 4/11: Watford vs Lincoln City
- 02h45 ngày 4/11: Charlton Athletic vs Bolton Wanderers
- 03h00 ngày 4/11: Birmingham City vs Millwall
- 03h00 ngày 4/11: West Brom vs Southampton
Lịch thi đấu VĐQG Brazil vòng 34
- 05h30 ngày 4/11: Chapecoense AF vs Mirassol
- 07h30 ngày 4/11: Internacional vs Coritiba
Lịch thi đấu AFC Champions League 2
- 20h45 ngày 3/11: Bảng D - East Bengal Club vs Al-Seeb
- 23h00 ngày 3/11: Bảng D - Al-Hussein SC vs Al Shorta
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Cyprus vòng 1
- 23h00 ngày 3/11: AEL Limassol vs Iraklis Gerolakkou
- 00h00 ngày 4/11: Karmiotissa Pano Polemidion vs Ermis Aradippou
Lịch thi đấu VĐQG Montenegro vòng 14
- 19h00 ngày 3/11: Otrant vs FK Arsenal Tivat
- 23h00 ngày 3/11: Jezero vs Decic Tuzi
Lịch thi đấu Cúp Nhà vua Tây Ban Nha vòng 1
- 01h00 ngày 4/11: CD Anaitasuna vs Alaves
- 01h00 ngày 4/11: Pamplona vs Eibar
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Đan Mạch vòng 4
- 00h00 ngày 4/11: Lyngby vs Randers FC
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển vòng 27
- 01h00 ngày 4/11: Sirius vs Halmstads BK
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-3-11-va-sang-4-11-lich-thi-dau-cup-c1-chau-au-mu-vs-as-roma-afc-champions-league-cahn-vs-kyoto-sanga-fc-462397.html