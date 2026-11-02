Tuyên dương Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 vô địch quốc gia

Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Viết Hoàng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng TTLL; Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng TTLL.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng tặng hoa chúc mừng CLB. Ảnh: XUÂN QUANG

Mùa giải năm 2026, nhiều khó khăn, thử thách đặt ra đối với CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19. Điều lệ, thể thức tổ chức và lịch thi đấu có sự điều chỉnh; các CLB được đầu tư ngày càng lớn, tăng cường lực lượng; các giải đấu diễn ra với cường độ cao, thời gian giữa những giải có lúc khá sát nhau, tạo ra sự cạnh tranh rất cao.

Trong khi đó, một số vận động viên được triệu tập làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia và các đội tuyển trẻ, vận động viên trụ cột gặp chấn thương dẫn đến lực lượng tập luyện, thi đấu của CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 có thời điểm bị phân tán.

Khởi đầu vòng 1 khá chật vật, đồng thời thua ngay trận mở màn vòng 2, nhưng CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin-Binh đoàn 19 thắng một mạch 6 trận liên tiếp để góp mặt ở chung kết, khi lần lượt vượt qua Ngân hàng Công Thương, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, Geleximco Hưng Yên, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền Long An với cùng tỷ số 3-0 và thắng LP Bank Ninh Bình 3-1.

Tại chung kết, thầy trò huấn luyện viên Phạm Văn Long xuất sắc đánh bại Hà Nội Tasco Auto 3-1 để giành ngôi vô địch sau 5 năm chờ đợi. Đây là lần thứ 13 CLB vô địch quốc gia sau 22 lần giải đấu được tổ chức.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUANG

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành tích xuất sắc của CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 đã đạt được trong năm 2026.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, chức vô địch quốc gia là minh chứng sinh động cho truyền thống, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên CLB. Đây là dòng máu, mạch đập trong hành trình xây dựng và phát triển của CLB, động lực quan trọng để các thế hệ vận động viên, huấn luyện viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn và phát huy truyền thống, chinh phục những đỉnh cao mới, tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu, nâng cao vị thế của bóng chuyền nữ Quân đội trên đấu trường quốc gia, khu vực và quốc tế.

Thủ trưởng Binh chủng TTLL trao Bằng khen tặng tập thể, cá nhân CLB có thành tích xuất sắc. Ảnh: XUÂN QUANG

Bộ tư lệnh Binh đoàn 19 tặng thưởng CLB. Ảnh: XUÂN QUANG

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Tổng Tham mưu và lãnh đạo Binh chủng TTLL tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý, huấn luyện viên có trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức phương pháp, huấn luyện khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển của bóng chuyền hiện đại. Chú trọng xây dựng lực lượng vận động viên có chất lượng cao, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng vận động viên trẻ, tạo nguồn kế cận, kế tiếp vững chắc, bảo đảm phát triển bền vững.

Sau Hội nghị tuyên dương, CLB bóng chuyền nữ Thông tin – Binh đoàn 19, với tư cách là đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội, xuất phát đi tập huấn nước ngoài, chuẩn bị tham dự và phấn đấu đạt thành tích cao tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Thủ trưởng Binh chủng TTLL tặng hoa chúc mừng CLB. Ảnh: XUÂN QUANG

Các cơ quan Binh chủng TTLL tặng hoa chúc mừng CLB. Ảnh: XUÂN QUANG