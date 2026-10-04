Hiệu quả từ mô hình 'Bệnh viện Chị - Em'

Các bác sĩ khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiến hành can thiệp động mạch vành cho bệnh nhân được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ. Ảnh: Đào Hiền

Phối hợp liên viện, nâng cao năng lực tuyến dưới

Một trường hợp ngừng tuần hoàn kéo dài do nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ được xử trí thành công là minh chứng cho hiệu quả phối hợp giữa các bệnh viện trong mô hình “Bệnh viện Chị - Em”. Bệnh nhân 55 tuổi được cấp cứu, xác định nguyên nhân tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để can thiệp khẩn cấp. Thành công của ca bệnh đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, từ cấp cứu, tái thông động mạch vành đến hồi sức tích cực sau ngừng tuần hoàn. Sau 3 ngày điều trị, người bệnh đã hồi tỉnh hoàn toàn.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Vũ Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, sau một thời gian triển khai mô hình, bệnh viện đã hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ thành lập các phòng khám chuyên sâu về nội khoa, ngoại khoa. Đồng thời, các bác sĩ, trong đó có trưởng khoa, phó trưởng khoa, được cử về cơ sở hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật tại chỗ, kết hợp đào tạo, tập huấn. Cùng với đó, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cũng tiếp nhận bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ lên đào tạo theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, qua đó từng bước nâng cao năng lực chuyên môn cho tuyến dưới.

Theo kế hoạch, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, đồng thời khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức theo đề xuất, hướng tới mở rộng mô hình tại các bệnh viện khu vực phía Nam Hà Nội.

“Mô hình “Bệnh viện Chị - Em” góp phần giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí đi lại. Điều này đặc biệt thuận lợi đối với những trường hợp cấp cứu, người lớn tuổi”, ông Nguyễn Vũ Trung cho biết.

Tương tự, từ khi triển khai mô hình với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, cũng như tổ chức, vận hành hoạt động tại đơn vị.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì Nguyễn Ngọc Vinh cho biết: “Điều bệnh viện đánh giá cao là sự hỗ trợ từ bệnh viện tuyến trên không chỉ dừng ở việc đào tạo một kỹ thuật cụ thể mà theo hướng đồng hành, cùng cán bộ của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì giải quyết những vấn đề thực tế phát sinh trong quá trình khám và điều trị người bệnh. Sự hỗ trợ tập trung vào cấp cứu, hồi sức, ngoại khoa, đột quỵ, chẩn đoán và điều trị bệnh lý phức tạp, cũng như xây dựng, phát triển các đơn nguyên chuyên môn”.

Qua thực tế triển khai, năng lực tiếp nhận, đánh giá và xử trí người bệnh nặng, cấp cứu và các trường hợp phức tạp của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì từng bước được nâng lên. “Điều quan trọng không chỉ là Bệnh viện Đa khoa Ba Vì làm được thêm một số kỹ thuật mới, mà là năng lực của cả hệ thống được nâng lên”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Vinh nhấn mạnh.

Hướng tới mạng lưới hỗ trợ thực chất

Từ sự hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện, mô hình “Bệnh viện Chị - Em” đang từng bước mở rộng cách thức phối hợp, không chỉ trong điều trị mà còn ở hội chẩn và chia sẻ năng lực chuyên môn. Với những ca bệnh phức tạp, hội chẩn trực tiếp hoặc từ xa giúp Bệnh viện Đa khoa Ba Vì có thêm căn cứ chuyên môn để đánh giá, điều trị tại chỗ khi đủ điều kiện.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Vinh, mục tiêu không đơn giản là “giảm số người bệnh chuyển tuyến”, mà quan trọng hơn là chuyển tuyến đúng người bệnh, đúng thời điểm, bảo đảm an toàn; đồng thời giữ lại điều trị tại địa phương những trường hợp bệnh viện có đủ năng lực.

Từ tháng 9-2023, Sở Y tế Hà Nội triển khai thí điểm mô hình “Bệnh viện Chị - Em” giữa Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và các đơn vị y tế tuyến dưới tại Ba Vì, sau đó nhân rộng ra một số đơn vị khác. Từ thực tế triển khai, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đề xuất mở rộng mô hình theo hướng hình thành mạng lưới hợp tác giữa nhiều cơ sở y tế.

“Chúng tôi hình dung đây nên là một mạng lưới hợp tác, trong đó một bệnh viện “chị” có nhiều bệnh viện “em” và ngược lại. Mỗi bệnh viện đều có thế mạnh riêng, vì vậy bệnh viện tuyến dưới không nhất thiết chỉ kết nối với một bệnh viện tuyến trên mà có thể hợp tác với nhiều bệnh viện hoặc chuyên ngành, tùy theo nhu cầu thực tế”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Vinh phân tích.

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, từ cách tiếp cận đó, mỗi bệnh viện có thể xây dựng “bản đồ năng lực và nhu cầu hỗ trợ”, qua đó xác định rõ những lĩnh vực đã làm chủ, những kỹ thuật cần được chuyển giao và lựa chọn cơ sở có thế mạnh phù hợp để hợp tác. Sự hỗ trợ cũng không chỉ dừng ở chuyên môn, kỹ thuật mà có thể mở rộng sang quản trị bệnh viện, điều hành, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số... Qua đó, mạng lưới hợp tác giữa các bệnh viện được hình thành theo hướng linh hoạt, hai chiều, phát huy tốt hơn thế mạnh của từng đơn vị.

Có thể thấy, mô hình “Bệnh viện Chị - Em” đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến khám, chữa bệnh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương. Qua đó, vai trò điều phối, kết nối của ngành Y tế Hà Nội được phát huy, hướng tới mạng lưới khám, chữa bệnh liên thông, hiệu quả và an toàn hơn cho người dân.