Tạo môi trường để trẻ em gái được chăm sóc và phát triển toàn diện

QUAN TÂM SỨC KHỎE TRẺ EM GÁI

Ngày Quốc tế Trẻ em gái được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết số 66/170 ngày 19-12-2011, chọn ngày 11-10 hằng năm nhằm công nhận quyền của trẻ em gái và nâng cao nhận thức về những thách thức mà các em phải đối mặt.

Các em gái biểu diễn tại Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ I.

Năm 2026, chủ đề của Ngày Quốc tế Trẻ em gái tập trung vào chấm dứt nạn tảo hôn và đầu tư vào quyền của trẻ em gái.

Theo Liên Hợp Quốc, mỗi năm có hơn 12 triệu trẻ em gái kết hôn trước tuổi trưởng thành. Tảo hôn không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội học tập, mà còn tác động đến sức khỏe, làm gia tăng nguy cơ bạo lực và hạn chế khả năng phát triển của trẻ em gái.

Vì vậy, việc bảo vệ quyền trẻ em gái cần được thực hiện đồng bộ, từ giáo dục, chăm sóc sức khỏe đến xây dựng môi trường gia đình và xã hội an toàn.

Tại Đồng Tháp, công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em gái và sức khỏe sinh sản được ngành Y tế triển khai gắn với các chương trình dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Theo báo cáo công tác y tế 9 tháng đầu năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh là 109,74 bé trai/100 bé gái.

Nhằm nâng cao nhận thức về mất cân bằng giới tính khi sinh, ngành Y tế triển khai cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11-10), góp phần cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới và những hệ lụy của việc lựa chọn giới tính khi sinh.

Cùng với đó, công tác tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ nam, nữ được tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 51,23%, bằng 80,05% chỉ tiêu kế hoạch. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám và điều trị phụ khoa, cung cấp các biện pháp tránh thai tiếp tục được duy trì.

TẠO CƠ HỘI ĐỂ TRẺ EM GÁI PHÁT TRIỂN

Chủ đề Ngày Quốc tế Trẻ em gái năm 2026 đặt ra yêu cầu chấm dứt tảo hôn, đồng thời đầu tư vào quyền của trẻ em gái, để các em có cơ hội được học tập, trưởng thành an toàn và lựa chọn tương lai của mình.

Thực tế cho thấy, đầu tư cho trẻ em gái không chỉ là bảo đảm quyền được học tập và chăm sóc sức khỏe, mà còn cần trang bị kiến thức, kỹ năng để các em có thể tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai.

Trong đó, truyền thông về sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, phòng ngừa tảo hôn và bạo lực đối với trẻ em gái là những nội dung cần được quan tâm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ tiếp tục được ngành Y tế triển khai. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiêm đủ mũi vắc-xin uốn ván đạt 63,34%; tỷ số tử vong mẹ là 17,35/100.000 trẻ đẻ sống, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra dưới 25/100.000. Các cơ sở y tế tiếp tục cung cấp đa dạng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho người dân.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái năm 2026 là dịp để các cấp, các ngành và cộng đồng tiếp tục quan tâm hơn đến quyền, sức khỏe và sự phát triển của trẻ em gái.

Mỗi trẻ em gái được học tập, được bảo vệ và có cơ hội phát triển sẽ có thêm điều kiện để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng gia đình và xã hội phát triển bền vững.