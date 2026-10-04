Lâm Đồng kiên định mục tiêu giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội

Công an tỉnh Lâm Đồng ra quân cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự. (Ảnh tư liệu)

Theo kế hoạch, Lâm Đồng kiên định mục tiêu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Tỉnh xác định phòng ngừa là chính, cấp xã là nền tảng, từng bước xây dựng địa bàn không ma túy, không tội phạm, đồng thời chủ động giải quyết các yếu tố gây mất an ninh, trật tự ngay từ gốc, từ sớm, không để phát sinh và lan rộng thành điểm nóng.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương được yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phân định rõ trách nhiệm với phương châm “không có địa bàn nào không có người quản, không có đối tượng nào không ai nắm, không việc gì không rõ người chịu trách nhiệm”. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật cơ sở cùng Công an phường Phú Thủy hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” trên địa bàn. (Ảnh tư liệu)

Các cơ quan chức năng phải thường xuyên đánh giá nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để triển khai các giải pháp phòng ngừa xã hội căn cơ, lâu dài. Cùng với đó, chú trọng phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các nhóm yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với phòng ngừa xã hội, Lâm Đồng sẽ tăng cường quản lý địa bàn, lĩnh vực và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị ứng dụng dữ liệu, công nghệ trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, gắn trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ phụ trách địa bàn với kết quả bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Công an Lâm Đồng bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Cao Long (giữa) khi y vừa lẩn trốn từ TP Đồng Nai sang tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Nam)

Đồng thời, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong giữ bình yên địa bàn; nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm.

Lực lượng công an tiếp tục giữ vai trò chủ trì, nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.