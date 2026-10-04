Khẩn trương, chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2026

Mưa lớn gây ngập tại chân cầu Ba Son. (Ảnh: THẾ ANH)

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang web của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và App ứng dụng phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố để kịp thời có biện pháp phòng, chống và ứng phó hiệu quả.

Các cơ quan và đơn vị cần tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-UBND ngày 30/3/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 trên địa bàn thành phố và chủ động, sẵn sàng triển khai thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Các cơ quan và đơn vị cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn; triển khai biện pháp ứng phó ngập úng ở đô thị; bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống.

Triều cường đạt đỉnh đúng giờ tan tầm nhiều tuyến đường tại phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ vào ngày 28/9. (Ảnh: THẾ ANH)

Chủ động rà soát, sơ tán người dân trong khu vực ngập sâu do triều cường, mưa lớn, khu vực bị sạt lở đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình thiệt hại do thiên tai theo đúng quy định.

Các cơ quan và đơn vị cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở, để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ theo Quyết định số 1860/QĐ- UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế về công tác trực ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa trên địa bàn thành phố, nhất là các ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần, để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các địa bàn, khu vực xung yếu, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn, ngập sâu; triển khai các giải pháp, phương án khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước, phòng ngừa ngập úng đô thị.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nước, giao thông đi lại khó khăn trên đường Lê Văn Lương, xã Nhà Bè. (Ảnh: THẾ ANH)

Đối với các địa phương có khu vực nguy cơ sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, Ủy ban nhân dân các phường, xã rà soát, kiểm tra, chủ động triển khai các biện pháp, phương án xử lý bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình phòng, chống thiên tai đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương thực hiện trên địa bàn; triển khai phương án bảo vệ an toàn các công trình đê điều, phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Sở Xây dựng, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị thành phố, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thành phố, Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu để rà soát phương án bảo đảm an toàn các công trình ngầm, công trình hầm, công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa, nhất là các công trình đang thi công; vận hành hiệu quả các cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm và xử lý các tình huống phát sinh theo chức năng, địa bàn quản lý.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nước, đi lại khó khăn ở xã Nhà Bè. (Ảnh: THẾ ANH)

Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng, bảng chỉ dẫn, bảng thông tin hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các công trình hầm, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

Sở Xây dựng thành phố triển khai biện pháp rà soát, chặt tỉa cây xanh, hạn chế tối đa việc cây xanh gãy, đổ gây tai nạn khi xảy ra giông gió, mưa lớn. Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh thành phố xử lý nhanh các sự cố cây xanh gãy, đổ do ảnh hưởng của mưa lớn, giông lốc gây ra.