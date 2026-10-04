Mưa lớn từ Hà Tĩnh đến TP. Huế, Hà Nội cảnh báo dông lốc

Mưa lớn từ Hà Tĩnh đến TP. Huế

Theo dự báo, từ đêm 5 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đáng chú ý, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa với cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Từ đêm 6 đến ngày 7/10, mưa lớn tiếp tục được cảnh báo tại khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm và có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Trong khi đó, từ đêm 4 và ngày 5/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Mưa lớn gây nguy cơ ngập úng và dông lốc. (Ảnh minh họa).

Từ chiều tối 4 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 130mm. Trước đó, trong ngày 4/10, một số nơi ở Bắc Bộ đã ghi nhận lượng mưa trên 70mm, như Bến Tắm (TP. Hải Phòng) 91,4mm, Tân Yên (Bắc Ninh) 88,2mm và Đồng Giao (Ninh Bình) 76,4mm.

Hà Nội cảnh báo dông, lốc, sét

Tại Hà Nội, theo theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã Trần Phú, Xuân Mai, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Kiều Phú, Hưng Đạo, Quốc Oai, Sơn Đồng, Phù Đổng, Thuận An, Gia Lâm.

Trong 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông tại các phường, xã Tây Phương, Hát Môn, Dương Hòa, Đan Phượng, Phúc Lợi, Long Biên, Việt Hưng, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng và các khu vực khác của thành phố.

Trong mưa dông, Hà Nội có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.