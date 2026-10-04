Đưa Nghị quyết 72 vào cuộc sống: Chủ động chăm sóc sức khỏe từ cơ sở

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW, công tác khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc và quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh được các địa phương phối hợp với ngành Y tế tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế. Đến nay, toàn tỉnh có 382.474 người được khám sức khỏe, đạt 67,9% kế hoạch; riêng tỷ lệ người dân được khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí hằng năm trong quý III đạt 67,92%, vượt mục tiêu 40% đề ra. Công tác khám sức khỏe học sinh năm học 2026 - 2027 được triển khai đồng bộ, với 72.620/117.467 trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS được khám, đạt 61,8%; khối THPT và giáo dục thường xuyên đạt 18.829/19.907 học sinh, tương đương 91,57%.

Xã Canh Tân là địa phương đạt tỷ lệ cao nhất tỉnh, với 4.186/4.232 người được khám, đạt 98,91%. Để đạt kết quả này, xã triển khai theo từng xóm, từng nhóm đối tượng; huy động các lực lượng ở cơ sở cùng tham gia, từ khâu lập danh sách, thông tin đến vận động người dân.

Xã ưu tiên người có công, người trên 80 tuổi, người trên 60 tuổi, sau đó mở rộng đến người dân từ 18 tuổi trở lên.

Phó Chủ tịch UBND xã Canh Tân Lương Trung Kiên cho biết: Thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW, xã rà soát từng xóm, phân công cán bộ phối hợp với y tế thôn bản và Ban công tác Mặt trận vận động. Sau mỗi đợt, những người chưa đi khám tiếp tục được rà soát, gửi giấy mời riêng để vận động tham gia.

Với trẻ em, học sinh, việc khám sức khỏe được tổ chức tại trường vào đầu năm học, phối hợp với Trung tâm Y tế tỉnh. Đối với các nhóm đối tượng còn lại, xã chủ động phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám 20 đợt, mỗi đợt tại 2 xóm; giúp địa phương chủ động phân bổ số lượng người tham gia; các đơn vị y tế bố trí nhân lực, trang thiết bị phù hợp với từng đợt khám.

Xã Canh Tân phối hợp với Trung tâm Y tế tỉnh khám sức khỏe cho học sinh đầu năm học.

Bác sĩ Hoàng Minh Chung, Giám đốc Trung tâm Y tế xã Canh Tân chia sẻ: Tổ chức theo từng cụm xóm giúp đơn vị chủ động phối hợp với 2 bệnh viện về nhân lực, thiết bị và thời gian khám, phù hợp với số lượng người dân từng đợt. Sau mỗi đợt, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các xóm rà soát những trường hợp chưa tham gia, thông tin và mời khám bổ sung, qua đó bảo đảm tiến độ và hạn chế bỏ sót người trong diện được khám.

Tại xã Minh Khai, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức. Xã tổ chức 35 cuộc tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp xóm với hơn 1.000 lượt người tham gia; thành lập 5 đợt đoàn công tác trực tiếp đến các nhà văn hóa và từng gia đình vận động.

Chị Đàm Thị Sông, Quyền Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Minh Khai cho biết: Địa phương kết hợp tuyên truyền rộng trên loa truyền thanh, mạng xã hội với vận động trực tiếp tại từng hộ gia đình, bởi không phải ai cũng thường xuyên theo dõi các kênh thông tin trên internet. Cán bộ đến tận nhà trao giấy mời, giải thích rõ quyền lợi và ý nghĩa của việc khám sàng lọc định kỳ nên người dân hưởng ứng tích cực.

Nhờ thông tin minh bạch, kịp thời, nhiều người dân phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn. Chị Triệu Thị Thu xóm Pác Măn, xã Minh Khai là một trong những người tham gia đợt khám lưu động vừa qua. Qua kiểm tra, chị được y, bác sĩ phát hiện bị cao huyết áp và tư vấn hướng điều trị cụ thể. Chị Thu bộc bạch: Trước đây tôi thấy người khỏe mạnh nên không nghĩ mình bị cao huyết áp. Sau lần khám này, được bác sĩ hướng dẫn uống thuốc và ăn uống điều độ, tôi mới thấy việc kiểm tra định kỳ rất cần thiết. Giờ tôi chú ý theo dõi huyết áp hằng ngày để tránh biến chứng.

Không dừng lại ở việc thăm khám tại chỗ, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 72-NQ/TW là hướng tới quản lý sức khỏe toàn diện và lâu dài cho từng người dân. Sau các đợt khám sàng lọc, thông tin chỉ số sức khỏe của người dân được lực lượng y tế tổng hợp, từng bước cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường được lập danh sách theo dõi tại trạm y tế xã, tư vấn điều trị hoặc hướng dẫn chuyển tuyến kịp thời. Khi người dân biết rõ tình trạng sức khỏe của mình và được hệ thống y tế cơ sở đồng hành theo dõi, giá trị của hoạt động khám định kỳ mới thực sự phát huy bền vững.