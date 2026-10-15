Giữa hàng loạt ca tử vong khi chạy marathon: 'Sự ám ảnh về thành tích và việc gắng sức quá mức'

Hwang đã đề cập đến vấn đề này trên kênh YouTube cá nhân. Ông nhắc lại chuỗi sự cố tử vong gần đây tại các giải marathon và chỉ trích xu hướng hiện tại bằng nhận định: "Đây không phải là chạy bộ vì sức khỏe, đây là kiểu chạy dẫn đến tử vong".

Hwang nhấn mạnh rằng, việc kiểm tra thể trạng trước khi chạy là điều tối quan trọng. Khác với các vận động viên chuyên nghiệp, người chạy bộ phong trào thường tham gia khi cơ thể đang mệt mỏi do áp lực công việc hoặc thiếu sự chuẩn bị, tập luyện bài bản. Nếu họ cố gắng quá sức để đạt được thành tích nào đó, tai nạn rất dễ xảy ra. Ông đặc biệt khuyên người chạy cần chú ý kỹ các tín hiệu từ cơ thể, chẳng hạn như nhịp thở hoặc nhịp tim bất thường và phải dứt khoát dừng cuộc đua nếu cảm thấy có bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào.

Huấn luyện viên Hwang giải thích: "Ngay cả những vận động viên ưu tú đã được huấn luyện bài bản cũng thường xuyên phải bỏ cuộc giữa chừng trong các cuộc đua. Biết khi nào nên dừng lại chính là dấu hiệu của một người chạy bộ giỏi".

Những lo ngại cũng đã được đặt ra về văn hóa chạy bộ nhằm phá kỷ lục cá nhân, một trào lưu đang lan rộng nhanh chóng trên mạng xã hội. Những người mới bắt đầu thường gây áp lực quá mức lên sức khỏe khi cố gắng tham gia các giải marathon cự ly đầy đủ hoặc chạy theo những thành tích của vận động viên trình độ cao mà thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời lại chạy quá nhiều mỗi ngày.

Huấn luyện viên Hwang nhận định, đồng thời nhấn mạnh rằng: "Chạy bộ nên là hoạt động vì sức khỏe, thế nhưng nhiều người lại chạy chỉ để theo đuổi các kỷ lục. Việc chinh phục các kỷ lục về thời gian là nhiệm vụ phù hợp hơn với các vận động viên chuyên nghiệp". Ông đề xuất chuyển hướng sang văn hóa "chạy bộ vui vẻ" (fun run), nơi người tham gia tận hưởng trải nghiệm trong bầu không khí thoải mái và giao lưu với mọi người, thay vì quá chú trọng vào thứ hạng hay thành tích thời gian. Ông cũng lưu ý rằng: "Các sự cố thường bắt nguồn từ sự ám ảnh về kỷ lục, thứ hạng hoặc việc cố gắng quá sức trong cuộc đua".

Những phát biểu của huấn luyện viên Hwang dường như xuất phát từ việc cân nhắc đến các sự cố liên tiếp xảy ra gần đây tại các giải chạy marathon, mặc dù ông không đề cập cụ thể đến bất kỳ vụ việc nào.