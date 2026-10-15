Nữ runner nổi tiếng đột ngột qua đời sau khi gục ngã trên đường chạy

Cộng đồng chạy bộ Hàn Quốc bàng hoàng trước thông tin Yoo Ji-won, nữ runner phong trào từng hoàn thành marathon dưới 3 giờ, đột ngột qua đời trong lúc tham dự Seoul Race 2026.

Sự cố xảy ra vào khoảng 8h49 ngày 11/10 theo giờ địa phương. Thời điểm đó, Yoo đang tranh tài ở cự ly half marathon dài 21 km.

Khi chạy đến đoạn giữa kilomet thứ 21 và chỉ còn cách vạch đích khoảng 500 m, cô bất ngờ mất ý thức rồi đổ gục xuống đường.

Đội ngũ y tế túc trực tại giải nhanh chóng tiếp cận nữ runner và thực hiện hồi sức tim phổi. Xe cấp cứu sau đó đưa Yoo tới bệnh viện gần nhất để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên, cô không qua khỏi.

Chứng nhận thành tích sub3 của Yoo tại Seoul Marathon ngày 15/3/2026. Ảnh: Chosun

Ngày 12/10, Ban tổ chức Seoul Race chính thức thông báo về sự việc, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Yoo Ji-won và toàn thể vận động viên tham dự giải.

Nguyên nhân y khoa cụ thể dẫn tới cái chết của cô hiện chưa được công bố chính thức. 1 số cơ quan báo chí Hàn Quốc đưa tin sự việc có thể liên quan đến tình trạng ngừng tim đột ngột.

Yoo Ji-won sinh năm 2001, được biết đến trong cộng đồng chạy bộ phong trào tại Hàn Quốc nhờ thành tích nổi bật. Bên cạnh niềm đam mê thể thao, cô còn là nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), tập trung nghiên cứu chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Dù công việc nghiên cứu kéo dài từ sáng đến đêm, Yoo vẫn duy trì lịch tập nghiêm túc khoảng 2 giờ mỗi ngày. Cô thường xuyên góp mặt tại các giải chạy phong trào và đạt nhiều kết quả đáng chú ý.

Tại Seoul Marathon ngày 15/3/2026, Yoo hoàn thành quãng đường 42 km trong 2 giờ 56 phút 32 giây, đạt mốc sub3 marathon. Tốc độ trung bình của cô ở giải đấu này là 4 phút 11 giây cho mỗi kilomet.

Cũng trong tháng 3/2026, nữ runner hoàn thành giải New Balance Half Marathon với thời gian 1 giờ 22 phút 1 giây.

Đến tháng 4, Yoo tiếp tục giành chức vô địch nội dung 10 km nữ phong trào tại Gunsan Saemangeum Marathon. Thành tích của cô tại giải này là khoảng 36 phút.

Dù không phải vận động viên chuyên nghiệp, các thông số thi đấu của Yoo Ji-won được đánh giá là đáng mơ ước đối với nhiều người trong cộng đồng chạy bộ. Sự ra đi đột ngột của nữ nghiên cứu sinh 25 tuổi vì thế để lại niềm tiếc thương lớn đối với những người từng biết và theo dõi hành trình của cô.