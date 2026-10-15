Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 15/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/10, sáng mai 16/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 15/10/2026
Lịch thi đấu Europa League vòng phân hạng
23h45 ngày 15/10: AZ Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva (TV360)
23h45 ngày 15/10: FC Salzburg vs AC Milan (TV360)
23h45 ngày 15/10: Lech Poznan vs Leverkusen (TV360)
23h45 ngày 15/10: Lyon vs Crystal Palace (TV360)
23h45 ngày 15/10: NK Celje vs Omonia Nicosia (TV360)
23h45 ngày 15/10: Sparta Prague vs Lillestroem (TV360)
23h45 ngày 15/10: Torreense vs Sunderland (TV360)
23h45 ngày 15/10: Union St.Gilloise vs Sociedad (TV360)
02h00 ngày 16/10: Bournemouth vs Sturm Graz (TV360)
02h00 ngày 16/10: Benfica vs Celtic (TV360)
02h00 ngày 16/10: Celta Vigo vs Juventus (TV360)
02h00 ngày 16/10: Dinamo Zagreb vs Anderlecht (TV360)
02h00 ngày 16/10: Ferencvaros vs Viktoria Plzen (TV360)
02h00 ngày 16/10: Hoffenheim vs Beşiktaş (TV360)
02h00 ngày 16/10: Jagiellonia Bialystok vs Ararat Armenia (TV360)
02h00 ngày 16/10: Marseille vs Olympiacos (TV360)
02h00 ngày 16/10: NEC Nijmegen vs Levski Sofia (TV360)
02h00 ngày 16/10: Rennes vs OFI Crete (TV360)
Lịch thi đấu Europa Conference League
23h45 ngày 15/10: CS Universitatea Craiova vs Getafe
23h45 ngày 15/10: Gent vs AGF
23h45 ngày 15/10: Hajduk Split vs Ajax
23h45 ngày 15/10: KF Egnatia vs FC Midtjylland
23h45 ngày 15/10: KuPS vs Trabzonspor
23h45 ngày 15/10: Lugano vs Crvena Zvezda
23h45 ngày 15/10: Mjaellby vs Inter Club d'Escaldes
23h45 ngày 15/10: PFC CSKA Sofia vs AS Monaco
23h45 ngày 15/10: Panathinaikos vs Borac Banja Luka
23h45 ngày 15/10: Riga FC vs Kairat Almaty
02h00 ngày 16/10: Atalanta vs Pafos FC
02h00 ngày 16/10: Brann vs Lincoln Red Imps FC
02h00 ngày 16/10: Brighton vs FK Kauno Zalgiris
02h00 ngày 16/10: FC Copenhagen vs SC Braga
02h00 ngày 16/10: FC Twente vs Thun
02h00 ngày 16/10: Freiburg vs Jablonec
02h00 ngày 16/10: Hearts vs FC Nordsjaelland
02h00 ngày 16/10: St.Truiden vs FC Iberia 1999.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-15-10-2026/440448.html