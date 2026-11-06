Hẹn một ngày về!

Chung niềm hy vọng

Ông Nguyễn Quốc Sự, Phó Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Phích, chia sẻ: “Năm tháng có thể làm phai màu ký ức nhưng không thể xoá nhoà công lao của những người đã ngã xuống. Tìm kiếm các anh là trách nhiệm, đưa các anh về là nghĩa tình, gìn giữ sự hy sinh ấy trong lòng các thế hệ mai sau là đạo lý, là lương tâm và lời tri ân sâu sắc nhất của chúng ta hôm nay”.

Mỗi ngôi mộ chưa xác định được danh tính là một khoảng trống còn lại sau chiến tranh. Nỗi đau ấy đeo đẳng thân nhân suốt nhiều năm, đồng thời là trăn trở của những người thầm lặng chăm sóc phần mộ cho các anh.

Hành trình lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau hoàn thành sớm, minh chứng cho tinh thần quyết tâm “đưa các anh sớm về với gia đình”.

Năm 10 tuổi, anh Trần Trọng Tín theo cha, một thương binh, phụ giúp chăm sóc từng phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cái Nước. Tiếp nối công việc của cha, anh thuộc từng vị trí ngôi mộ, từng tấm bia mang dòng chữ “chưa xác định thông tin”. Tháng 9 vừa qua, anh cùng đội lấy mẫu sinh phẩm rà soát từng phần mộ, hỗ trợ quy trình xác định danh tính liệt sĩ.

Với anh Tín, công việc ấy không đơn thuần là nhiệm vụ được phân công mà còn là tâm nguyện nối tiếp từ người cha, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

Anh Tín xúc động: “Nhiều gia đình đến tìm mộ mà không gặp, họ buồn, mình cũng buồn theo. Chiến dịch này rất có ý nghĩa, mong các chú, các anh có lại tên tuổi, được trở về với đất mẹ trọn vẹn”.

Cùng chung nỗi niềm, ông Nguyễn Trung Thành, người có 15 năm gắn bó với công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ðầm Dơi, đặt nhiều kỳ vọng vào chiến dịch. Ông mong những tấm bia khuyết danh sẽ sớm được thay bằng tên tuổi đầy đủ của các liệt sĩ.

Ðạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn được thế hệ trẻ gìn giữ, vun đắp.

“Nghe tin Nhà nước triển khai chiến dịch 500 ngày đêm lấy mẫu sinh phẩm, xác định ADN để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ, tôi xúc động và phấn khởi vô cùng. Ðảng và Nhà nước luôn quan tâm đến người có công, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Việc xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, Nhân dân và Tổ quốc là việc làm rất ý nghĩa”, ông Thành bày tỏ.

Mong anh về "với mẹ, với cha”

Mỗi nghĩa trang trên đất Cà Mau đều lưu giữ những dấu tích của một thời chiến đấu, hy sinh. Chiến dịch lần này chính là nỗ lực của toàn hệ thống chính trị nhằm kết nối những ký ức, đưa tên tuổi các anh trở về trọn vẹn với gia đình. Trong những ngày lấy mẫu sinh phẩm, nhiều cựu chiến binh có dịp quay trở lại nghĩa trang, thăm những đồng đội từng kề vai sát cánh.

Anh Trần Trọng Tín, quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước (bìa trái) hỗ trợ lực lượng xác định các phần mộ chưa rõ thông tin.

Với cựu chiến binh Ngô Bá Tòng, ngày bắt đầu hành trình lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ðầm Dơi cũng là ngày ông trở về thăm lại những đồng đội cũ. Bước đi chậm rãi qua từng hàng mộ, ông nhớ như in từng khuôn mặt, từng kỷ niệm với những người bạn một thời “vào sinh ra tử” trên mảnh đất Ðầm Dơi năm xưa.

Giọng người cựu chiến binh nghẹn lại khi hướng mắt về những phần mộ vẫn chưa thể khắc tên: "Chiến dịch 500 ngày đêm cho thấy Ðảng và Nhà nước rất quan tâm, chăm lo cho người có công. Tôi chỉ mong công việc được thực hiện thật chính xác, để các anh hùng liệt sĩ sớm được gọi tên”.

Trở lại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau trong dịp này, bà Nguyễn Kim Ngân (Khóm 6, phường An Xuyên), nguyên cán bộ Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Cà Mau, không giấu được xúc động khi thắp nén hương trước những phần mộ. Trong đó có người thân của bà đã hy sinh vì độc lập dân tộc, cũng có những hài cốt mà trong thời gian công tác, bà từng góp phần quy tập về đây.

Bà Ngân bộc bạch: “Mình được hưởng tự do, độc lập như hôm nay là nhờ xương máu của các anh, các chú đã đổ xuống. Cho nên, khi thấy việc tìm hài cốt và xác định danh tính được thực hiện, tôi cầu mong sao các gia đình sớm tìm lại được những người thân yêu”.

Nén hương đồng đội gửi gắm niềm tri ân và hy vọng về ngày đoàn tụ.

Khẳng định về tinh thần trách nhiệm xuyên suốt hành trình này, đồng chí Nguyễn Quốc Sự, Phó Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Phích, khẳng định: “Hành trình đưa các anh trở về với quê hương, gia đình và vòng tay yêu thương không bao giờ dừng lại. Bởi đằng sau mỗi phần mộ chưa xác định danh tính là nỗi mong chờ khắc khoải của gia đình; đằng sau mỗi hài cốt được tìm thấy là niềm hy vọng người thân được trở về, là sự an lòng của những người đã bao năm đợi chờ trong thương nhớ”.

Những bước chân lặng lẽ tại các nghĩa trang liệt sĩ, những mẫu sinh phẩm được gửi đi, những thân nhân được thu nhận ADN, tất cả chính là lời hẹn sau những năm tháng đợi chờ: Ðưa anh linh các liệt sĩ trở về với quê hương, về dưới mái nhà ấm áp, với những cái tên thân thuộc vốn có.

Hành trình ấy còn nhiều khó khăn nhưng bằng trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, công cuộc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ vẫn được tiếp nối. Ðể sau bao năm xa cách, ngày các anh trở về với gia đình không còn là mong đợi xa vời.