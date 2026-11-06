Ông Huỳnh Ngọc Tâm (áo vest), Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng Ban Tổ chức làm Lễ khai mạc giải Lamdong Trail 2026

Lamdong Trail 2026 là mùa giải thứ 5 được tổ chức tại Đà Lạt, diễn ra từ ngày 6 - 8/11 với 5 cự ly, gồm 5 km, 15 km, 25 km, 55 km và 85 km. Trong đó, các cự ly 15 km, 25 km, 55 km và 85 km xuất phát ngày 7/11; cự ly 5 km diễn ra ngày 8/11. Khu vực tổ chức các hoạt động, xuất phát và về đích đặt tại TTC World - Thung Lũng Tình Yêu.

Lamdong Trail 2026 quy tụ hơn 5.600 vận động viên từ hơn 35 quốc gia

Giải chạy năm nay mang thông điệp “Mùa Đổi Mình”, đưa vận động viên trải nghiệm những cung đường địa hình đặc trưng của cao nguyên Lâm Viên, qua rừng thông, triền đồi, vườn cà phê, suối và những đoạn dốc trên nền đất đỏ bazan.

Đáng chú ý, 2 cự ly 55 km và 85 km có lộ trình đi qua khu vực thác Tàm Thàm (Hidden Waterfall), thuộc địa bàn Lạc Dương, tạo thêm điểm nhấn về cảnh quan thiên nhiên và thử thách cho người tham gia.

Các vận động viên check in tại Giải Lamdong Trail 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, thể thao không chỉ mang đến sức khỏe, tinh thần tích cực mà còn là cầu nối giữa con người với thiên nhiên, giữa du khách với văn hóa và cộng đồng địa phương.

Những sự kiện thể thao có quy mô quốc tế như Lamdong Trail góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường sức hấp dẫn của điểm đến và quảng bá hình ảnh Lâm Đồng đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Các vận động viên check in tại Giải Lamdong Trail 2026

Theo ông Huỳnh Ngọc Tâm, việc tổ chức các giải thể thao gắn với cảnh quan tự nhiên cần hướng đến tính chuyên nghiệp, có bản sắc riêng và đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa. Đây cũng là hướng đi cần được quan tâm nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch thể thao, đồng thời bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển du lịch với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Các vận động viên check in tại Giải Lamdong Trail 2026

Thông qua Lamdong Trail 2026, Lâm Đồng tiếp tục có thêm cơ hội giới thiệu lợi thế về khí hậu, cảnh quan rừng núi và không gian văn hóa đặc trưng của địa phương. Với sự tham gia của đông đảo vận động viên quốc tế, sự kiện không chỉ tạo sân chơi cho cộng đồng yêu chạy địa hình mà còn góp phần thúc đẩy các hoạt động lưu trú, ăn uống, dịch vụ và quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt nói riêng, Lâm Đồng nói chung.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động thi đấu, công tác bảo đảm an toàn cho vận động viên được chú trọng thông qua khảo sát, đánh dấu đường chạy, bố trí các trạm tiếp sức, lực lượng y tế, cứu hộ và kiểm soát lộ trình. Qua đó, hướng đến xây dựng môi trường thi đấu an toàn, chuyên nghiệp, gắn hoạt động thể thao với trách nhiệm bảo vệ cảnh quan và môi trường tự nhiên.