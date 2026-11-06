Ra mắt 18 Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở Cần Thơ

Ngày 6.11, UBND phường Bình Thủy cho biết vừa tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập các Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn phường và giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu và đại diện các Câu lạc bộ tại lễ ra mắt

Theo đó, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Bình Thủy đã thành lập 18 Câu lạc bộ thuộc nhiều lĩnh vực như: thơ ca, văn nghệ, ca múa nhạc, đờn ca tài tử, ca nhạc truyền thống, thể dục dưỡng sinh, dân vũ và các môn thể thao... Đây là những sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để người dân giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, sở trường và rèn luyện sức khỏe.

Các Câu lạc bộ được thành lập trải rộng khắp các khu vực và cấp phường, nhằm đáp ứng thuận lợi cho người dân có nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để phường xây dựng, nâng chất phong trào văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao cơ sở. Ngoài ra, đây cũng là lực lượng nòng cốt trong quá trình gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng nếp sống văn minh và thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao ở địa phương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Cần Thơ trao quyết định cho các Câu lạc bộ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Bình Thủy Nguyễn Việt Quân yêu cầu Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế, duy trì sinh hoạt thường xuyên. Các hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động, góp phần lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cộng đồng.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường và cấp ủy các chi bộ quan tâm phối hợp, hỗ trợ về cơ sở vật chất, chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi để các Câu lạc bộ hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Thành viên các Câu lạc bộ giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Ông Nguyễn Việt Quân cho biết thêm, địa phương phấn đấu đến hết năm 2027, mỗi khu vực có ít nhất 1 Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ và 1 Câu lạc bộ thể dục, thể thao được duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Việc thành lập các Câu lạc bộ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe người dân; đồng thời gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.