'Đánh thức' tiềm năng kinh tế đêm

Ngoài không gian bờ biển, các lựa chọn vui chơi, giải trí và trải nghiệm văn hóa ban đêm tại phố biển Quy Nhơn vẫn còn khá hạn chế

Lần đầu đến Quy Nhơn du lịch, anh Nguyễn Đình Qui (du khách đến từ Hà Nội) không khỏi ấn tượng trước tài nguyên du lịch thiên nhiên phong phú nơi đây. Từ bờ biển xanh trong, cảnh quan hoang sơ đến nền ẩm thực địa phương đặc sắc, tất cả tạo nên một hành trình ban ngày đầy trải nghiệm. Thế nhưng, sự hào hứng ấy nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác hụt hẫng khi thành phố lên đèn. “Sau bữa tối, chúng tôi dạo quanh bãi biển, ghé chợ đêm nhưng chỉ quanh quẩn một lúc là hết chỗ chơi. So với sự sôi động ban ngày, Quy Nhơn về đêm trầm lặng đến mức đáng tiếc. Cả nhóm đành phải về phòng đi ngủ sớm”, anh Qui chia sẻ.

Thực tế này cũng là trải nghiệm chung của nhiều du khách. Ngoài không gian bờ biển, các lựa chọn vui chơi, giải trí và trải nghiệm văn hóa ban đêm tại phố biển Quy Nhơn vẫn còn khá hạn chế. Ngay cả các điểm đến từng rất “hot” sát bờ biển cũng đang rơi vào cảnh trầm lắng khi qua mùa cao điểm.

Ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH ZBEACH cho biết, trong các tháng hè hoặc dịp diễn ra sự kiện lớn, lượng khách nội địa và quốc tế đổ về rất đông. Tuy nhiên, khi các sự kiện kết thúc, lượng khách sụt giảm rõ rệt. Chúng tôi rất mong chính quyền có thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động hơn, đặc biệt là các mô hình giải trí về đêm.

Đồng quan điểm, ông Lê Duy Lân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng bia biển Quy Nhơn nhận định, nhu cầu của du khách hiện nay đã thay đổi mạnh mẽ. Khách du lịch không chỉ đến để tắm biển hay nghỉ dưỡng ban ngày, mà còn có nhu cầu tiêu dùng, giải trí rất cao vào ban đêm. Theo ông Lân, Gia Lai cần sớm bứt phá bằng các sản phẩm du lịch đêm đa dạng để gia tăng sức cạnh tranh với các trung tâm du lịch lân cận.

Các cụm phường trung tâm Quy Nhơn cần sớm bứt phá bằng các sản phẩm du lịch đêm đa dạng để gia tăng sức cạnh tranh với các trung tâm du lịch lân cận

Gần đây, thông qua chương trình liên kết lữ hành quốc tế, khách nước ngoài đã đến Quy Nhơn nhiều hơn để trải nghiệm, tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ và bầu không khí trong lành tại biển Quy Nhơn. Chị Grace (du khách đến từ Philippines) chia sẻ: “Đối với tôi, Quy Nhơn là một nơi tuyệt vời để thư giãn, bầu không khí rất yên bình, bãi biển đẹp và sạch sẽ, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Các hoạt động về đêm tại đây cũng rất thú vị và tôi thực sự có khoảng thời gian rất vui vẻ khi ở lại đây. Trong tương lai gần, tôi tin rằng Quy Nhơn sẽ thu hút thêm nhiều du khách hơn nữa và sẽ ngày càng phát triển tương tự như TP.HCM”.

Nhận diện du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua, tỉnh Gia Lai cũng như các cụm phường trung tâm Quy Nhơn đã quy hoạch các khu vực mua sắm tập trung, phát triển bước đầu một số dịch vụ thương mại đêm. Dù vậy, quy mô các dự án hiện nay vẫn còn nhỏ lẻ, đơn điệu, chưa tạo thành chuỗi dịch vụ mang thương hiệu riêng để giữ chân du khách lưu trú dài ngày.

Để giải bài toán này, chính quyền địa phương đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp hạ tầng và cơ chế. Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn cho biết: “Chúng tôi đang tập trung nguồn lực và hoàn thành các bước chuẩn bị đấu giá, đấu thầu thực hiện phố đi bộ. Trước đây là du khách thường chỉ ở ngắn ngày rồi đi, chủ yếu vì thiếu các hoạt động về đêm. Khi phố đi bộ được hình thành, khách du lịch sẽ có thêm lý do để kéo dài thời gian lưu trú, điều này cũng đồng nghĩa với việc tăng mạnh mức chi tiêu vào khách sạn, nhà hàng, mua sắm, phương tiện di chuyển”.

Cũng theo ông Phan Tuấn Hoàng, ngoài các dịch vụ ăn uống và mua sắm sẽ phát triển các điểm du lịch, thăm quan vốn có trong địa bàn, Quy Nhơn sẽ tập trung vào các mô hình kinh tế đêm, làm sao qua đó tạo nhiều sân chơi hơn nữa cho người dân và du khách.

Chỉ đạo về định hướng phát triển du lịch địa phương, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai từng yêu cầu các ngành, địa phương liên quan phải khẩn trương nghiên cứu, triển khai đồng bộ các mô hình kinh tế đêm. Trọng tâm là phát triển đa dạng các loại hình ẩm thực, dịch vụ, mua sắm và giải trí về đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu của du khách, đồng thời tạo việc làm và sinh kế bền vững cho người dân.

Một khi các sản phẩm kinh tế đêm được quy hoạch bài bản và mang đậm nét đặc trưng bản địa, Quy Nhơn không chỉ xóa bỏ hình ảnh “đô thị đi ngủ sớm” mà sẽ tự tin khẳng định vị thế của một điểm đến năng động, bứt phá trên bản đồ du lịch miền Trung. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là sự chủ động tháo gỡ rào cản chính sách cùng môi trường đầu tư thông thoáng sẽ là “đòn bẩy” quan trọng thu hút các doanh nghiệp lớn cùng đồng hành.