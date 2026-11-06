Tri Tôn Cross Country 2026 thu hút hơn 1.850 vận động viên

Đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 6/11, UBND xã Tri Tôn phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch FUN RACE (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ triển khai công tác tổ chức giải.

Giải gồm các nội dung chạy bộ với 4 cự ly 5km, 12km, 21km, 45km và xe đạp địa hình cự ly 35km. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 18 giờ ngày 14/11, tại Quảng trường Phố đi bộ, đường Thái Quốc Hùng, ấp 4, xã Tri Tôn.

Với thông điệp “Tri Tôn - Huyền thoại giữa non thiêng”, giải đấu hướng đến kết nối thể thao, văn hóa và du lịch, quảng bá cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa và hình ảnh con người địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ giải, Tri Tôn còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam như biểu diễn văn nghệ, giới thiệu ẩm thực, quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, cùng các hoạt động trải nghiệm phục vụ vận động viên, du khách.

Tại hội nghị, các đại biểu rà soát tiến độ tổ chức, trao đổi về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, hậu cần và các điều kiện phục vụ vận động viên trong thời gian diễn ra giải.