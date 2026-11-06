TP.HCM lan tỏa thông điệp sống an toàn, nói không với ma túy

Ngày 6/11, Sở Văn hóa & Thể thao (VH&TT) TP.HCM cho biết, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM tổ chức 12 suất tuyên truyền lưu động tại các trường học và khu dân cư, với chủ đề “Pháo đài văn minh – Thành phố nghĩa tình”.

Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

TP.HCM tăng “sức đề kháng” ma túy cho học sinh.

Điểm đáng chú ý của chương trình là cách thức truyền tải thông tin thông qua nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn, kết hợp tuyên truyền chuyên đề và hoạt động tương tác.

Qua đó, những kiến thức về phòng, chống ma túy được chuyển tải sinh động, gần gũi, giúp học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên dễ tiếp cận.

Trong đó, tiểu phẩm sân khấu hóa “Chuyến hàng lật mặt” (phần 1 và phần 2) phản ánh những thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy, đồng thời cảnh báo các cạm bẫy mà người lao động và thanh thiếu niên có thể gặp phải trước những lời dụ dỗ, lôi kéo bằng lợi ích vật chất.

Trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng tránh ma túy cho học sinh.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các tiết mục ca múa nhạc với chủ đề hướng đến tinh thần tuổi trẻ và trách nhiệm cộng đồng như “Xin chào Thành phố”, “Pháo đài văn minh – Thành phố nghĩa tình”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Vì bình yên Thành phố”.

Nghệ thuật ảo thuật cũng được lồng ghép nhằm tăng tính tương tác. Tiết mục của nghệ sĩ Đức Joker, Phó Chủ nhiệm CLB Ảo thuật Quốc tế VMA của Mỹ tại Việt Nam, được xây dựng với thông điệp cảnh báo những thủ đoạn che giấu, đánh lừa sự chú ý liên quan đến các loại ma túy mới.

Song song hoạt động biểu diễn, lực lượng PC04 Công an TP.HCM cùng Câu lạc bộ tình nguyện “Vì bình yên Thành phố” trực tiếp cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, chủ động phòng ngừa và nâng cao cảnh giác trước các tình huống có nguy cơ.

Học sinh trả lời câu hỏi liên quan đến tệ nạn ma túy.

Các buổi tuyên truyền còn tổ chức giao lưu, đố vui kiến thức có thưởng, tạo điều kiện để học sinh và người dân đặt câu hỏi, trao đổi những vấn đề liên quan đến phòng, chống ma túy.

Ngoài ra, ban tổ chức bố trí không gian truyền thông cộng đồng, giới thiệu các mẫu vật mô phỏng để người dân nhận diện một số loại ma túy mới và thủ đoạn ngụy trang của tội phạm.

Công tác tuyên truyền còn được mở rộng ra địa bàn cơ sở thông qua hoạt động cổ động trực quan tại 12 xã, phường với hệ thống pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu. Đồng thời, triển lãm 50 tranh cổ động chuyên đề phòng, chống ma túy được tổ chức nhằm đưa thông tin đến gần hơn với người dân.

Theo kế hoạch, 3 suất tuyên truyền đầu tiên đã diễn ra tại Trường THCS Tân Hải (phường Tân Hải) chiều 4/11; Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ) sáng 5/11 và Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Long Hương) chiều 5/11.

Tuyên truyền lưu động kết hợp sân khấu hóa, giao lưu và triển lãm tranh cổ động.

Các suất tiếp theo dự kiến được tổ chức tại Trường THPT Hắc Dịch (phường Tân Thành) sáng 11/11; Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Phước Lộc (phường Tân Phước) chiều 11/11; Trường THPT Trần Văn Quan (xã Long Điền) sáng 12/11 và Công viên xã Nghĩa Thành chiều 12/11.

Việc đưa hoạt động tuyên truyền trực tiếp đến trường học và khu dân cư góp phần đa dạng hóa phương thức phòng, chống ma túy tại cơ sở.

Qua đó, giúp học sinh, thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ trước những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của tội phạm ma túy, góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng an toàn, lành mạnh.