Xã Mỹ Đức đẩy mạnh rà soát dữ liệu, tìm kiếm thông tin về hài cốt liệt sĩ

Bàn giao 26 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN

Theo báo cáo của UBND xã Mỹ Đức, trên địa bàn có 49 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần tiến hành lấy mẫu giám định AND, tại 4 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã, gồm: Nghĩa trang liệt sĩ Đại Nghĩa có 1 mộ, nghĩa trang liệt sĩ Phù Lưu Tế 5 mộ, nghĩa trang liệt sĩ Đại Hưng 11 mộ và nghĩa trang liệt sĩ An Phú 32 mộ.

Tiến hành số hóa hài cốt đã khai quật tại nghĩa trang liệt sĩ An Phú. Ảnh: Biên Phạm

Từ ngày 20-8-2026, xã Mỹ Đức tiến hành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm ADN tại 4 nghĩa trang liệt sĩ. Đến ngày 14-9-2026, toàn bộ 49 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin đã được khai quật. Quá trình thực hiện, lực lượng chức năng thu 26 mẫu hài cốt và bàn giao phục vụ giám định ADN; 9 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu và 14 mộ không có tiểu.

Công tác khai quật, lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản và bàn giao được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, chính xác và trên hết là tinh thần tôn kính linh hồn các Anh hùng liệt sĩ.

Ngay sau khi hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm, địa phương đồng thời tổ chức hoàn trả mặt bằng, tu bổ lại phần mộ và chỉnh trang toàn bộ không gian nghĩa trang sạch đẹp, bảo đảm trọn vẹn sự tôn kính đối với các liệt sĩ.

Trung tá Nguyễn Trung Thưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Mỹ Đức thông tin, ngay từ ngày đầu thực hiện nhiệm vụ, thời tiết không thuận lợi, mưa nặng hạt kéo dài, nền đất ẩm ướt, lầy lội, gây nhiều khó khăn cho công tác khai quật, di chuyển và hoàn cốt. Song cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Đức cùng các lực lượng tham gia vẫn kiên trì bám vị trí, thực hiện từng phần việc thận trọng, tỉ mỉ, chính xác và thành kính.

Những bộ quân phục ướt đẫm trong mưa, lấm bùn đất; những đôi tay miệt mài bóc từng lớp đất, nâng từng phần tiểu hài cốt; khoảnh khắc những hài cốt liệt sĩ được phủ Quốc kỳ đỏ thắm khi di chuyển đến khu vực lấy mẫu sinh phẩm... đã trở thành hình ảnh xúc động và thiêng liêng về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

Đồng chí Lê Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức chia sẻ, điểm nổi bật trong tổ chức thực hiện giai đoạn 1 của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn xã Mỹ Đức, là địa phương đã chủ động nghiên cứu, lựa chọn phương pháp tổ chức phù hợp điều kiện thực tế, giúp giảm khối lượng đào đắp, hạn chế phá dỡ kết cấu, tiết kiệm nhân công, vật tư, chi phí và thời gian; bảo đảm quy trình kỹ thuật, chất lượng mẫu và sự tôn nghiêm của nghĩa trang.

Nhìn những phần mộ trọn vẹn, trang nghiêm sau khi được hoàn trả mặt bằng và tu bổ, ai nấy đều dấy lên một niềm tin tha thiết. Sự tận tụy, trách nhiệm và lòng thành kính của chính quyền, các lực lượng chức năng cùng nhân dân xã Mỹ Đức chính là lời tri ân sâu sắc nhất gửi tới những người anh hùng đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập hôm nay.

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Lê Văn Đoàn tặng Giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn xã. Ảnh: Biên Phạm

Theo đồng chí Lê Văn Đoàn, trong giai đoạn 1 của Chiến dịch, Công an xã Mỹ Đức đã tiến hành lấy mẫu thân nhân liệt sĩ và đã thu nhận thành công 170/305 trường hợp thuộc diện lấy mẫu. Còn lại 127 thân nhân chưa lấy mẫu ADN, Công an xã tiếp tục tổ chức lấy mẫu trong đợt 2. Toàn bộ mẫu ADN của thân nhân được thu nhận đã được chuyển đến cơ quan chuyên môn để xét nghiệm ADN. Hiện tại, Công an xã đã và đang tập trung rà soát các thân nhân liệt sĩ chưa tìm được hài cốt nhưng đang sinh sống tại các tỉnh ngoài Hà Nội để kịp thời hỗ trợ.

Để chủ động chuẩn bị các điều kiện cho giai đoạn 2 của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", xã Mỹ Đức đã và đang tích cực rà soát, quản lý hồ sơ, dữ liệu; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thân nhân và nhân dân cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến phần mộ hài cốt liệt sĩ.

“Phát huy những kinh nghiệm đã đạt được, chúng tôi quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"", đồng chí Lê Văn Đoàn nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức, chia sẻ, công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm, mà hơn hết là mệnh lệnh từ trái tim của những người đang sống đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được làm sáng tỏ là niềm mong mỏi bấy lâu của các gia đình liệt sĩ, góp phần xoa dịu những mất mát, đau thương mà chiến tranh để lại. Đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, đòi hỏi sự tuyệt đối chính xác, chu đáo và trân trọng.