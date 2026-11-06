Phường Âu Lâu tổ chức lễ truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ

Dự buổi lễ có đồng chí Lương Hoàng Giang - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan liên quan của tỉnh; đại diện Đảng ủy, UBND phường cùng đông đảo cán bộ, thành viên các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân địa phương.

Quang cảnh lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại phường Âu Lâu.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, lãnh đạo UBND phường Âu Lâu đã đọc lời điếu, ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương Âu Lâu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nơi đây, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ba liệt sĩ được truy điệu, an táng hôm nay hy sinh trong giai đoạn 1947 - 1953. Hiện, danh tính của các liệt sĩ vẫn chưa được xác định.

Nghi thức phủ quốc kỳ lên di hài các liệt sĩ.

Việc phát hiện và chăm sóc phần mộ của 3 liệt sĩ có công rất lớn của bà Trần Thị Thạnh, sinh năm 1946, người dân sinh sống lâu năm tại Tổ dân phố số 3, phường Âu Lâu. Trên cơ sở thông tin từ nhân chứng và các tư liệu lịch sử, ngày 30/10/2026, hài cốt của 3 liệt sĩ đã được khai quật, cất bốc và bàn giao cho UBND phường Âu Lâu để tổ chức truy điệu, an táng theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức cùng đông đảo Nhân dân phường Âu Lâu tham dự buổi lễ.

Trong lời điếu tại lễ truy điệu, lãnh đạo UBND phường Âu Lâu đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời xúc động nhấn mạnh: “Trong 3 liệt sĩ chúng ta chưa thể biết tên các anh, chưa biết quê hương, gia đình và những người thân. Nhưng chúng ta chắc chắn rằng các anh đã từng có một quê hương để yêu thương, có một gia đình để hướng về, có ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ. Các anh đã lựa chọn con đường đứng lên, chiến đấu và hy sinh vì vận mệnh của dân tộc, vì tương lai của đất nước. Tên tuổi các anh có thể chưa được xác định, nhưng công lao và sự hy sinh của các anh mãi mãi được Tổ quốc, Nhân dân ghi nhớ”.

Lễ viếng 3 liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, phù hợp với văn hóa truyền thống.

Sau lễ viếng và truy điệu, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng lãnh đạo phường Âu Lâu đã tiễn đưa hài cốt 3 liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Minh Bảo, phường Nam Cường.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” và lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Lễ truy điệu các liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, theo đúng nghi thức quân đội.

Nhân dịp này, cán bộ, chiến sĩ lực Lượng vũ trang tỉnh, cán bộ, viên chức, cựu chiến binh, Nhân dân phường Nam Cường, phường Âu Lâu đã tổ chức dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Minh Bảo, phường Nam Cường.

Một số hình ảnh tại lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ.

Lễ di chuyển và an táng hài cốt các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Minh Bảo, phường Nam Cường.

Các đại biểu thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Minh Bảo.