Lan tỏa giá trị thơ ca Nga trong đời sống văn hóa Việt Nam

Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày 6/11, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Hành trình tiếp nhận thơ ca Nga ở Việt Nam”. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông dự Hội thảo cùng đông đảo nhà khoa học, nhà nghiên cứu, dịch giả, giảng viên và những người yêu mến thơ ca Nga.

Hội thảo diễn ra trong Năm hợp tác Việt Nam - Nga về khoa học và giáo dục 2026, đồng thời góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: BTC

Phát biểu tại đây, PGS.TS Đinh Công Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội khẳng định, thơ ca Nga đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người Việt Nam. Những tác phẩm, vần thơ Nga không chỉ hiện diện trong sách giáo khoa mà còn gắn bó với ký ức, tình cảm của nhiều thế hệ độc giả.

Theo PGS.TS Đinh Công Tuấn, gần 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có mối quan hệ hợp tác, gắn bó lâu dài với các cơ sở giáo dục và văn hóa của Nga. Nhiều thế hệ giảng viên từng học tập, nghiên cứu tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, góp phần thúc đẩy hoạt động giảng dạy, nghiên cứu văn học Nga tại nhà trường.

Đánh giá cao truyền thống dịch thuật văn học của Việt Nam, ông Vladimir Murashkin - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội cho rằng, nhiều tác phẩm kinh điển của văn học Nga đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt, góp phần đưa văn học Nga đến gần hơn với độc giả Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, dịch văn học không chỉ đòi hỏi sự am hiểu ngôn ngữ mà còn cần khả năng cảm nhận tâm hồn, bản sắc và những sắc thái văn hóa của dân tộc. Các dịch giả chính là những sứ giả văn hóa, góp phần kết nối nhân dân hai nước, làm phong phú đời sống tinh thần và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Nga.

Hội thảo được tổ chức với 3 phiên thảo luận, tập trung vào các chủ đề: “Hành trình thơ ca Nga được dịch, giới thiệu ở Việt Nam”; “Trải nghiệm dịch, truyền bá thơ Nga và sự yêu thích của công chúng”; “Giảng dạy, nghiên cứu văn học Nga trong nhà trường hiện nay”. Các diễn giả tham gia gồm Nhà giáo ưu tú, dịch giả Vũ Thế Khôi; TS. Đỗ Thị Hường; nhà thơ Hồng Thanh Quang; PGS.TS Nguyễn Thị Như Trang; dịch giả, TS. Nguyễn Thụy Anh...

Tại các phiên thảo luận, các nhà nghiên cứu, dịch giả chia sẻ kinh nghiệm dịch thuật, giới thiệu thơ Nga tại Việt Nam; phân tích giá trị nghệ thuật, sức ảnh hưởng của thơ ca Nga đối với độc giả trong nước. Những vấn đề về giảng dạy, nghiên cứu văn học Nga và việc khơi dậy tình yêu văn học nước ngoài trong thế hệ trẻ cũng được đặt ra.

Đan xen giữa các phiên thảo luận là những tiết mục ca khúc, điệu múa Nga, tạo không gian giao lưu văn hóa giàu cảm xúc. Ảnh: BTC

Bên cạnh các trao đổi học thuật, chương trình còn có những tiết mục ca khúc, điệu múa Nga và phần giao lưu, đối thoại giữa sinh viên với các diễn giả, tạo không gian kết nối giữa những người làm nghiên cứu, dịch thuật với thế hệ độc giả trẻ.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao những ý kiến trao đổi có giá trị khoa học của các nhà nghiên cứu, dịch giả và đại biểu tham dự. Thứ trưởng trân trọng ghi nhận đóng góp bền bỉ của các thế hệ dịch giả trong việc đưa những giá trị đặc sắc của thơ ca Nga đến với độc giả Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Thông qua những góc nhìn đa chiều, hội thảo góp phần nhìn lại hành trình tiếp nhận thơ ca Nga tại Việt Nam, đồng thời gợi mở hướng phát triển hoạt động dịch thuật, giảng dạy và nghiên cứu trong thời gian tới, để những giá trị của thơ ca Nga tiếp tục được lan tỏa trong đời sống văn hóa.