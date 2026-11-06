34 thí sinh tham gia vòng bán kết Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng tích cực làm quen sân khấu

Các thí sinh tham gia vòng bán kết Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng làm quen sân khấu.

Tại đây, các thí sinh cùng các đội ngũ hỗ trợ và nhóm múa phụ họa đã được Ban tổ chức trực tiếp hướng dẫn cách di chuyển, làm chủ sân khấu, thử âm thanh, ánh sáng và luyện tập các tiết mục dự thi.

Biên đạo múa hướng dẫn thí sinh làm quen sân khấu.

Thí sinh luyện tập biểu diễn tiết mục dự thi.

Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng lần đầu tiên được tổ chức do Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức. Đây là sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, bổ ích dành cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phong trào văn nghệ học đường. Trải qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 34 gương mặt xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng bán kết.

Thí sinh luyện tập tiết mục dự thi trên sân khấu trường quay.

Đội ngũ giáo viên, biên đạo và đông đảo học sinh hỗ trợ thí sinh.

Nhiều học sinh đến hỗ trợ cho thí sinh dự thi.

Theo kế hoạch, vòng bán kết Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng sẽ chính thức diễn ra vào 8h ngày 7/11 và được livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La. Sau vòng bán kết, Ban Giám khảo sẽ chọn ra từ 12 đến 15 thí sinh có phần thể hiện nổi bật nhất để tiếp tục tranh tài tại vòng Chung kết diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 14/11/2026.