12 trường học tham gia tuyên truyền kỹ năng nhận diện và phòng ngừa nguy cơ liên quan ma túy

Học sinh tham gia tuyên truyền kỹ năng nhận diện và phòng ngừa nguy cơ liên quan đến ma túy

Theo đó, học sinh của 12 trường học tham gia tuyên truyền lưu động về nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa nguy cơ liên quan đến ma túy gồm: THCS Tân Hải (phường Tân Hải), THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ), THCS Nguyễn Trãi (phường Long Hương), THPT Hắc Dịch (phường Tân Thành), Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Phước Lộc (phường Tân Phước), THPT Trần Văn Quan (xã Long Điền), Công viên xã Nghĩa Thành trước Trường THPT Ngô Quyền (xã Nghĩa Thành), THCS Bạch Đằng (xã Long Sơn), THCS Nguyễn Huệ (xã Châu Đức), THCS Trương Công Định (xã Châu Pha), THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tam Long) và THPT Xuyên Mộc (xã Hồ Tràm).

Với chủ đề “Pháo đài văn minh – Thành phố nghĩa tình”, các buổi tuyên truyền được kết hợp nhiều hình thức như sân khấu hóa, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu và triển lãm tranh cổ động. Qua đó, các nội dung phòng, chống ma túy được chuyển tải gần gũi, sinh động, giúp học sinh, sinh viên dễ tiếp nhận.

Học sinh tham gia tuyên truyền kỹ năng nhận diện và phòng ngừa nguy cơ liên quan đến ma túy

Ở hoạt động sân khấu hóa, tiểu phẩm "Chuyến hàng lật mặt" tái hiện các thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy, đồng thời cảnh báo những cạm bẫy mà người lao động và thanh thiếu niên có thể gặp phải trước những lời dụ dỗ, lợi ích vật chất.

Tiểu phẩm "Chuyến hàng lật mặt" tái hiện các thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy

Với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chương trình mang đến các tiết mục ca múa nhạc hướng đến tinh thần tuổi trẻ và trách nhiệm cộng đồng như: ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (sáng tác Nguyễn Văn Chung), "Xin chào Thành phố" (sáng tác Châu Đăng Khoa), ca khúc chủ đề "Pháo đài văn minh – Thành phố nghĩa tình" (sáng tác Lê Đức Pháp)...

Các tiết mục ca múa nhạc hướng đến tinh thần tuổi trẻ và trách nhiệm cộng đồng

Đặc biệt, nghệ thuật ảo thuật cũng được đưa vào chương trình thông qua tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ Đức Joker, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ảo thuật Quốc tế VMA. Tiết mục được xây dựng theo hướng tương tác, lồng ghép thông điệp cảnh báo về những thủ đoạn che giấu, đánh lừa sự chú ý liên quan đến các loại ma túy mới.

Tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ Đức Joker, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ảo thuật Quốc tế VMA

Riêng ở hoạt động tuyên truyền chuyên đề, báo cáo viên của phòng PC04 – Công an TPHCM cùng Câu lạc bộ tình nguyện “Vì bình yên thành phố” cung cấp cho học sinh thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, chủ động phòng ngừa và nâng cao cảnh giác trước những tình huống có nguy cơ.

Nội dung trao đổi được kết hợp với các hoạt động giao lưu, đố vui có thưởng vừa tạo sự hào hứng vừa qua đó tạo điều kiện cho học sinh đặt câu hỏi, nêu lên thắc mắc và suy nghĩ của các em liên quan nội dung phòng, chống ma túy.

Báo cáo viên của phòng PC04 – Công an TPHCM cung cấp cho học sinh thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy

Ngoài hoạt động trên sân khấu, Ban tổ chức bố trí không gian truyền thông cộng đồng, giới thiệu các mẫu vật mô phỏng và triển lãm trang cổ động giúp học sinh nhận diện một số loại ma túy mới và thủ đoạn ngụy trang của tội phạm.

Đại diện Công an TPHCM cho biết, việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa giúp học sinh nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của tội phạm ma túy, đồng thời góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.