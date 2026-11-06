Ia Dom biểu dương các tập thể, cá nhân về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tính đến chiều 5-11, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 xã Ia Dom đã quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rẫy điều thuộc làng Bi, xã Ia Dom.

Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Huy Bắc

Kết quả này có sự đóng góp quan trọng từ nguồn tin do các già làng, cựu chiến binh và người dân địa phương cung cấp.

Chủ tịch UBND xã Ia Dom tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Ảnh: Huy Bắc

Tại hội nghị, 1 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Chủ tịch UBND xã Ia Dom tặng giấy khen. Với việc cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập trên 5 hài cốt liệt sĩ, ông Siu Pích (làng Bi, xã Ia Dom) được hỗ trợ 20 triệu đồng theo Nghị định số 281/2025/NĐ-CP ngày 29-10-2025 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông Siu Pích (làng Bi, xã Ia Dom) được hỗ trợ 20 triệu đồng theo Nghị định 281 của Chính phủ. Ảnh: Huy Bắc

Trước khi tổ chức hội nghị, các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và tri ân các anh hùng liệt sĩ.