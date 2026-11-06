Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026: Đặc sắc những màn quảng diễn ẩm thực

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 sẽ mang đến nhiều màn quảng diễn đặc sắc, giới thiệu kỹ thuật chế biến các món ăn truyền thống Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Thông tin trên được Ban tổ chức công bố tại chương trình gặp gỡ báo chí giới thiệu Liên hoan, diễn ra sáng 5/11 tại Hà Nội.

Thông qua các màn trình diễn chế biến trực tiếp, công chúng có dịp khám phá kỹ thuật chế biến, bí quyết nghề truyền thống và câu chuyện văn hóa đằng sau những món ăn đặc sắc.

Chương trình đồng thời tạo cơ hội để nghệ nhân, đầu bếp trong nước và quốc tế giao lưu, giới thiệu những nét riêng của mỗi nền ẩm thực.

Tái hiện tinh hoa ẩm thực Việt

Bà Lê Thị Thiết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại chương trình gặp gỡ báo chí giới thiệu Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026, ngày 5/11 tại Hà Nội. (Ảnh: Thành Long)

Bà Lê Thị Thiết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Ninh Bình, chia sẻ rằng, một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động là quảng diễn “Phở di sản”, do đơn vị đồng hành Phở Story phối hợp thực hiện.

Tại đây, các nghệ nhân làng nghề trực tiếp giới thiệu quy trình chế biến, giá trị dinh dưỡng của phở, qua đó làm nổi bật sự hài hòa giữa hương vị và những giá trị văn hóa được bồi đắp qua thời gian.

Đáng chú ý, Phở Story dự kiến chuẩn bị một nồi phở di sản, phục vụ miễn phí 1.000 bát phở trong hai ngày diễn ra chương trình.

Tiếp nối trình diễn nấu phở, bánh mì cũng có không gian quảng diễn riêng với sự tham gia của ba đội gồm nghệ nhân thuộc Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Câu lạc bộ Bánh mì Việt Nam và các đầu bếp trẻ tại Hà Nội.

Điểm nhấn là phần thi đấu giữa các đội, mang đến cơ hội khám phá sự đa dạng của các loại nhân bánh và cách kết hợp nguyên liệu ăn kèm mang đặc trưng ẩm thực từng vùng miền. Các đơn vị cũng dự kiến dành tặng 500 phần bánh mì miễn phí cho khách tham quan.

Bên cạnh đó, các kỹ nghệ ẩm thực truyền thống được tái hiện qua hoạt động gói bánh chưng, giã bánh giầy và chế biến gỏi cuốn.

Đặc biệt, chương trình có phần quảng diễn gỏi nộm ba miền với nước mắm tỏi ớt, giới thiệu nghệ thuật phối hợp gia vị để tạo nên sự hài hòa trong món ăn Việt. Theo bà Lê Thị Thiết, nước mắm tỏi ớt mới đây được xếp thứ ba trong một bảng xếp hạng quốc tế về nước chấm.

Cùng với đó, màn trình diễn bánh và thạch 3D cũng mang đến sắc thái mới, kết hợp giữa kỹ thuật chế biến với khả năng sáng tạo trong bài trí món ăn.

Tựu trung, chuỗi quảng diễn mở ra cơ hội để công chúng khám phá chiều sâu văn hóa ẩm thực, cảm nhận tinh hoa nghề truyền thống và bản sắc được gửi gắm trong từng món.

Nối nhịp cầu giao lưu

Các đầu bếp đến từ các đại sứ quán và đại diện quốc tế tham gia quảng diễn, giới thiệu những món ăn đặc trưng của các quốc gia tại Liên hoan. (Ảnh: Thành Long)

Liên hoan năm nay quy tụ đội ngũ nghệ nhân tinh hoa ẩm thực Việt Nam, đầu bếp chuyên nghiệp, gương mặt MasterChef đạt giải thưởng tại Malaysia năm 2026, cùng những tài năng trẻ trong nước.

Cùng với đó, chương trình có sự tham gia của các làng nghề ẩm thực truyền thống tiêu biểu, gồm làng nghề giò chả Ước Lễ, làng nghề xôi Phú Thượng (Hà Nội) và làng phở Vân Cù (Ninh Bình).

Qua các màn quảng diễn trực tiếp, các nghệ nhân giới thiệu kỹ thuật chế biến, cách lựa chọn, kết hợp nguyên liệu và gia vị đặc trưng, đồng thời chia sẻ những câu chuyện văn hóa làm nên nét riêng của từng món ăn.

Về giao lưu giữa các nền văn hóa, các đại sứ quán và đơn vị nước ngoài sẽ giới thiệu những món ăn tiêu biểu của quốc gia mình, với sự tham gia trực tiếp của các đầu bếp quốc tế trong quá trình chế biến.

Dự kiến diễn ra trong hai ngày 21-22/11 tại Khu Ngoại giao đoàn (298 Kim Mã, phường Ngọc Hà, Hà Nội), Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 mang đến không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu.

Với chủ đề “Giao lộ văn hóa” (Beyond Flavors), chương trình hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa các quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò của ẩm thực như một nhịp cầu kết nối tình hữu nghị, thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc tế.