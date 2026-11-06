Hơn 3.000 người sẽ diễu hành bên hồ Hoàn Kiếm mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Ảnh minh họa: ITN.

Ngày 6/11, Sở VH,TT&DL Hà Nội thông tin các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động từ ngày 21 - 24/11, với các chương trình tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và 126 xã, phường.

Tâm điểm là chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Trong lễ khai mạc, màn diễu hành di sản dự kiến có khoảng 3.000 - 3.500 người tham gia, trong đó khoảng 2.300 nghệ nhân và người dân đến từ 48 xã, phường cùng các đơn vị văn hóa trên địa bàn thành phố.

Trong hai ngày 21 - 22/11, ba sân khấu tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm tử và ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống, đương đại, với các loại hình chèo, cải lương, múa rối, xiếc, kịch, múa...

Cùng thời gian này, các không gian trưng bày giới thiệu làng nghề, phố nghề truyền thống, văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ và chủ đề “Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình và Sáng tạo” được tổ chức tại một số địa điểm quanh hồ Hoàn Kiếm.

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (Ảnh: BTC)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt lúc 20h ngày 24/11 sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả.

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, tuần lễ diễn ra từ ngày 14 - 24/11, với sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân, đồng bào thuộc 16 dân tộc đang sinh hoạt tại đây và 115 nghệ nhân đến từ các địa phương.

Ở cấp cơ sở, 100% xã, phường đã ban hành kế hoạch hưởng ứng, trong đó 115/126 địa phương đăng ký hoạt động cụ thể. Nhiều chương trình gắn với di sản, lịch sử và làng nghề được tổ chức như “600 năm hào khí Tốt Động - Chúc Động”, “Huyền tích tre ngà - Dấu thiêng Phù Đổng”, Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang; cùng các mô hình giới thiệu di tích bằng công nghệ số.