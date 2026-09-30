Hệ sinh thái 'Mặt trận số'

“Hạt nhân số” tại khu dân cư

Qua hơn 4 tháng vận hành, mô hình “Khu dân cư số” do Ủy ban MTTQVN phường Đồng Hới triển khai bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ nét. Mô hình được triển khai với nhiều nội dung thiết thực như: Xây dựng nhóm thông tin cộng đồng trên nền tảng số; “Tủ sách pháp luật số” bằng mã QR; gửi góp ý, phản ánh và cập nhật thông tin tuyên truyền qua mã QR đặt tại Nhà văn hóa tổ dân phố…Qua đó góp phần số hóa hoạt động khu dân cư, tăng cường kết nối giữa cấp ủy, Mặt trận, đoàn thể với người dân trong thời đại số.

“Ban công tác Mặt trận tổ dân phố đã phối hợp phổ cập các kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn ứng dụng công dân số Quảng Trị-S đến các hộ dân, hình thành thói quen phản ánh hiện trường về các vấn đề dân sinh qua ứng dụng này. Với quy mô 1.352 hộ dân, việc ứng dụng công nghệ thông tin chính là giải pháp hiệu quả để Mặt trận khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa một cách nhanh chóng, công khai và minh bạch”, bà Nguyễn Thị Tú Anh, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Đồng Phú 2, phường Đồng Hới, chia sẻ.

“Hạt nhân số” tại khu dân cư là những người đi đầu trong việc lan tỏa "Mặt trận số" - Ảnh: T.L

Tại xã Cam Lộ, mô hình “Chi hội số-Gia đình số” được triển khai làm điểm tại Chi hội Phụ nữ thôn Cam Nghĩa. Qua hơn 1 tháng, Hội LHPN xã đã nhân rộng mô hình tại 5/15 chi hội trên địa bàn.

“Thông qua triển khai thực hiện mô hình này từng bước giúp chị em hội viên phụ nữ tiếp cận với tri thức số, nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số gắn với việc tuyên truyền, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng thời, hướng dẫn các gia đình hội viên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, cách bảo vệ thông tin cá nhân và các giải pháp an toàn trên không gian mạng. Trong tháng 10 tới đây, Hội LHPN xã sẽ nhân rộng mô hình “Chi hội số-Gia đình số” tại 100% chi hội phụ nữ trên địa bàn xã”, chị Lê Thị Hường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Cam Lộ cho biết.

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hướng về cơ sở, phục vụ Nhân dân, Mặt trận và các tổ chức thành viên ở các xã, phường đã tích cực lồng ghép nội dung số qua những cuộc họp ở khu dân cư, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong hội viên các đoàn thể, đoàn viên, thanh niên…

"Chúng tôi đã đưa “Bình dân học vụ số” về nơi người dân sinh hoạt. Nhà văn hóa thôn, các cuộc họp dân, sinh hoạt chi hội, chi đoàn và hoạt động cộng đồng trở thành những điểm tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số. Mục tiêu sẽ tiến tới xây dựng mô hình “mỗi thôn có người hỗ trợ số”, để khi người dân gặp khó khăn có thể biết tìm đến ai”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nam Trạch Phạm Thị Hương, chia sẻ.

Nhân rộng các mô hình “Mặt trận số” hiệu quả

Thực tiễn trong thời gian qua, nhiều mô hình CĐS hiệu quả đã được nhân rộng tại các địa phương, từ những khu dân cư ở đô thị đến bản làng biên giới xa xôi. Phong trào “Bình dân học vụ số” từng bước gắn với các mô hình “Đại sứ số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Mặt trận số 24/7”, “Gia đình số”, “Chợ số-Nông thôn số” và “Mặt trận lắng nghe dân nói”, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận kỹ năng số và tăng cường tương tác giữa Mặt trận với Nhân dân trên môi trường số.

Tiêu biểu phải kể đến mô hình “Nông dân số-Sản xuất thông minh” của Hội Nông dân phường Đồng Thuận, “Mỗi tiểu thương-một tài khoản số” của Ủy ban MTTQVN xã Cam Hồng, “Chuyển đổi số gắn với sinh kế của người dân” của Ủy ban MTTQVN xã Nam Gianh…

Đến tháng 9/2026, toàn tỉnh có 78 đội hình “Bình dân học vụ số” tại 78 xã, phường, đặc khu được thành lập, qua đó hỗ trợ nâng cao năng lực số cho trên 102.000 lượt thanh thiếu nhi, người dân. Đối với địa bàn biên giới, Tỉnh đoàn Quảng Trị thành lập Đội hình tình nguyện viên “Bình dân học vụ số vùng biên” gồm 33 tình nguyện viên, đồng thời phối hợp triển khai 4 công trình “Điểm truy cập internet-Bình dân học vụ số” tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Những "sứ giả công nghệ" đã triển khai các hoạt động phổ cập tri thức số tại 15 xã biên giới của tỉnh Quảng Trị, mang kiến thức, kỹ năng số đến với đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân vùng sâu, vùng xa.

Ngày hội “Bình dân học vụ số” được tổ chức tại xã Tuyên Lâm, với nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa kỹ năng số đến với đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân. - Ảnh: T.L

Đặc biệt, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức ngày hội “Bình dân học vụ số” tại xã Tuyên Lâm và Hướng Phùng, với hàng loạt hoạt động nổi bật, như: Tổ chức lớp “Bình dân học vụ số”, cuộc thi “Lập trình cùng AI”, Rung chuông vàng “Nâng cao năng lực số”; Không gian trải nghiệm STEAM/STEM, khoa học - công nghệ và robotics…

“Tiếp nối tinh thần của ngày hội, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, đội hình “Bình dân học vụ số vùng biên” sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, chủ động đưa kiến thức, kỹ năng số đến với đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân tại cơ sở, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa bàn. Qua đó, từng bước lan tỏa tinh thần học tập, ứng dụng và làm chủ công nghệ trong cộng đồng; góp phần thu hẹp khoảng cách số, nâng cao năng lực số cho người dân, thanh thiếu nhi vùng biên”, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị cho biết.

Từ những chiếc hòm thư góp ý truyền thống, mô hình hộp thư số “Mặt trận lắng nghe dân nói” đang mở ra một cách thức tiếp nhận ý kiến người dân trên môi trường số. Đến nay, đã có khoảng 1.000 hộp thư số được lắp đặt tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, đặc khu.

Thông qua hộp thư số, toàn tỉnh đã tiếp nhận 60 phản ánh, kiến nghị của người dân. Các phản ánh, kiến nghị đã được phân loại, chuyển đến các đơn vị xử lý theo thẩm quyền. Với phương châm của hộp thư số là “Nghe dân nói-Hiểu dân cần-Kết nối trách nhiệm-Phản hồi kịp thời”, Mặt trận các cấp đã lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

“Những ngày đầu triển khai, mô hình đã tiếp nhận được nhiều ý kiến của người dân liên quan đến hạ tầng, đất đai, thủ tục hành chính, an sinh xã hội, cũng như các vấn đề về việc làm, lao động, an ninh trật tự. Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết và kịp thời thông tin kết quả đến người dân. Việc làm này nhằm góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và phát huy vai trò của Mặt trận là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền”, bà Lê Thị Mỹ Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết.

Hệ sinh thái “Mặt trận số Quảng Trị” hôm nay được lan tỏa qua những mô hình hay, sáng tạo từ cấp tỉnh đến cơ sở, hòa vào nhịp sống của người dân, hướng tới việc mỗi người là một "công dân số”.