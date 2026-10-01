Hình thành thêm những công dân số là hạt nhân

Tuy nhiên, nếu cơ sở hạ tầng, thiết bị số, sản phẩm số chỉ cần có chính sách, nguồn lực là có thể trang bị đồng bộ, tức thì, thì kỹ năng số, tư duy số của mỗi người là câu chuyện không đơn giản, mà phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trước mắt lẫn lâu dài, đồng thời phụ thuộc vào ý thức của mỗi công dân. Bởi thiết bị có hiện đại đến đâu mà người dân không có kỹ năng sử dụng sao cho phù hợp, hiệu quả, hoặc không có ý thức về quyền lợi, trách nhiệm công dân của mình trên môi trường mạng thì sẽ gây nhiều hệ lụy không đáng có, thậm chí có thể đối diện với nguy cơ vi phạm pháp luật, cũng như ảnh hưởng đến trật tự an ninh, an toàn xã hội.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta với tầm nhìn chiến lược đã đề ra nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến an ninh, an toàn mạng cũng như phát triển công dân số. Hành lang pháp lý liên quan đến lĩnh vực này ngày càng hoàn thiện, qua đó không những đảm bảo quyền con người, quyền công dân mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, nguyên tắc phát triển công dân số ở Việt Nam là: tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; không làm phát sinh nghĩa vụ, hạn chế quyền ngoài phạm vi luật định. Bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa phát triển công dân số với chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phát triển dữ liệu, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Áp dụng chính sách khi thực hiện các thủ tục hành chính và các lợi ích khác để tạo động lực cho công dân tích cực tham gia vào môi trường số, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, mục tiêu, động lực chính của quá trình phát triển công dân số.

Tại thành phố Đồng Nai, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Đồng Nai đã có kế hoạch 100 ngày cao điểm lan tỏa mô hình Bình dân học vụ số trong toàn hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai năm 2026; Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố cũng đang triển khai thực hiện đợt cao điểm lan tỏa mô hình Bình dân học vụ số.

Ý nghĩa của đợt cao điểm lan tỏa mô hình Bình dân học vụ số không chỉ dừng lại ở 100 ngày cấp ủy các tổ chức Đảng chủ động tổ chức quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung đợt cao điểm Bình dân học vụ số đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; tạo sự thống nhất về nhận thức và trách nhiệm trong học tập, nâng cao kỹ năng số, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; mà quan trọng hơn là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên; khuyến khích tinh thần tự học, hỗ trợ lẫn nhau, bảo đảm việc triển khai thiết thực, hiệu quả. Qua đó thành phố Đồng Nai và cả nước sẽ có thêm nhiều công dân số là hạt nhân, góp phần hình thành những doanh nghiệp số, trường học số, tổ chức số…; từ đó đóng góp tích cực cho tiến trình phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số ở Việt Nam.