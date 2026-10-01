PNJ bổ nhiệm Giám đốc mới, điều chỉnh cơ cấu tổ chức

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, ông Đào Trung Kiên được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc cao cấp – Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động, thay cho vị trí Giám đốc cao cấp – Vận hành trước đây. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/10/2026 với thời hạn bổ nhiệm 3 năm.

Đồng thời, ông Kiên sẽ thôi giữ chức Giám đốc cao cấp – Vận hành do Khối Vận hành được tổ chức lại theo sơ đồ cơ cấu tổ chức mới của PNJ.

Sau khi điều chuyển, ông Kiên tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thành viên HĐQT, đồng thời phụ trách mảng Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động. Hiện, ông Kiên đang sở hữu 418.466 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,08% vốn điều lệ tại PNJ.

Bên cạnh đó, HĐQT PNJ cũng đã thông qua nghị quyết điều chỉnh sơ đồ cơ cấu tổ chức và chủ trương tổ chức lại lao động. Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Sơ đồ tổ chức mới sẽ được áp dụng từ ngày 10/10/2026.

HĐQT PNJ cũng thông qua chủ trương tổ chức lại lao động do việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức. Theo đó, công ty sẽ rà soát, sắp xếp và điều chỉnh quy mô nhân sự, cơ cấu nhân sự để phù hợp với mô hình tổ chức mới, đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về lao động.

Được biết, ngày 29/09/2026, HĐQT PNJ đã trình bổ sung hai nội dung vào chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2026, gồm: Một là, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Theo đó, PNJ sẽ phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu, so với 511,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành hiện tại với hình thức phát hành là phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định, với mức giá tối thiểu bằng giá trị cao hơn giữa giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu PNJ trên HOSE trong 30 phiên giao dịch liên tiếp trước thời điểm HĐQT thông qua giá phát hành và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

Thời gian thực hiện trong quý 4/2026 đến quý 3/2027. Mục đích sử dụng vốn gồm: 60% số tiền thu được nhằm hỗ trợ kế hoạch kinh doanh theo phương án điều chỉnh chính sách mua lại hàng hóa dự kiến; 20% bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác; và 20% bổ sung vốn lưu động và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn. Thời gian giải ngân dự kiến từ năm 2027 đến quý 2/2028.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể do HĐQT quyết định.

Hai là, phương án hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển: Cụ thể: PNJ đề xuất hoàn nhập tối đa khoảng 4.600 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển (tương đương số dư quỹ theo BCTC soát xét 6 tháng 2026) vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Việc hoàn nhập dự kiến được thực hiện từ quý 4/2026 đến hết năm 2027; giá trị và thời điểm thực hiện cụ thể do HĐQT quyết định.

Với mức lỗ ròng theo tờ trình kế hoạch năm 2026 là 6.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2.900 tỷ đồng tại thời điểm cuối 6 tháng năm 2026, VCSC cho rằng đây là giải pháp mang tính kỹ thuật nhằm tránh ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm, qua đó giúp cổ phiếu PNJ không bị đưa vào diện cảnh báo.

Trước đó, theo chính sách mua lại của PNJ có hiệu lực từ ngày 21/7, khách hàng có ba lựa chọn: Một là, quy đổi giá trị mua lại sang các sản phẩm khác của PNJ;

Hai là, nhận tiền mặt theo lịch thanh toán trong vòng 120 ngày làm việc, hoặc kết hợp cả hai phương án, trong đó một phần giá trị được quy đổi sang sản phẩm PNJ và phần còn lại được thanh toán bằng tiền mặt trong vòng 120 ngày làm việc.