Tiết lộ khối tài sản khổng lồ của Haaland

Chân sút thuộc biên chế Man City nắm ít nhất 75% cổ phần York Promotions, công ty quản lý quyền khai thác hình ảnh được thành lập tại Anh tháng 12/2022.

Theo The Sun, doanh nghiệp này có khoảng 5 triệu bảng tiền gửi cùng hơn 12 triệu bảng tài sản và các khoản đầu tư.

Trong danh mục tài sản của Haaland, phần vốn góp trong 2 máy bay được ghi nhận trị giá khoảng 2,1 triệu bảng. Khoản đầu tư này cho thấy hoạt động kinh doanh của chân sút người Na Uy đã mở rộng ra ngoài các hợp đồng quảng cáo.

Erling Haaland đang hưởng lương khoảng 500.000 bảng mỗi tuần tại Man City. Ảnh: Getty.

Ở tuổi 26, Haaland còn nhận mức lương lên tới 500.000 bảng mỗi tuần tại Man City. Thu nhập từ hoạt động thương mại cũng giúp tiền đạo này tạo dựng khối tài sản đáng kể.

Haaland vẫn đang kiếm tiền nhờ hợp tác với các thương hiệu như Nike, EA Sports, Midea, Breitling, Dolce & Gabbana, Red Bull, Beats by Dre, TAG Heuer, Prime Hydration, Hyperice hay Hội đồng Hải sản Na Uy.

Thông qua quyền khai thác hình ảnh, các đối tác có thể sử dụng tên, chân dung, chữ ký và những dấu hiệu nhận diện của cầu thủ trên sản phẩm hoặc trong chiến dịch quảng bá.

Erling Haaland cầm cá tuyết tại buổi gia hạn hợp tác với Hội đồng Hải sản Na Uy hồi tháng 3-2026. Ảnh: Hội đồng Hải sản Na Uy.

Hỗ trợ Haaland trong việc quản lý sự nghiệp là cha anh, cựu cầu thủ Man City Alfie Haaland. Ông từng giữ chức Giám đốc York Promotions trước khi rời vị trí này vào tháng 4/2025. Công ty còn có Giám đốc Julia Hoyle, chuyên gia kế toán thuế từng cộng tác với cố người đại diện Mino Raiola.

Những con số về tài sản được công bố giữa lúc tương lai Haaland tại Man City thu hút sự chú ý vì vụ vi phạm tài chính của CLB.

Đội bóng bị xác định sử dụng các hợp đồng thương mại giả tạo và nguồn tài trợ được che giấu để nâng doanh thu hơn 900 triệu bảng. Man City bác bỏ kết luận và tuyên bố kháng cáo đến cùng.

Nguy cơ Man City bị buộc xuống hạng khiến tiền đạo Na Uy được cho là trong tầm ngắm của Barcelona và Real Madrid.