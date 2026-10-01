NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI (1-10) Tỏa sáng tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”

Qua đó, NCT tiếp tục phát huy hình ảnh “Tuổi cao - Gương sáng”, là điểm tựa của gia đình và xã hội.

Ông Vòng Nhì Sập (bìa trái), người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở phường Bình Lộc phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân với đại diện chính quyền địa phương.

Tuổi càng cao, nỗ lực càng lớn

Hiện có hơn 7,1 ngàn NCT đang tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; 4,7 ngàn NCT tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; 11,5 ngàn NCT tham gia khuyến học, khuyến tài. NCT còn là hạt nhân, động lực trong gia đình, khu dân cư trong quá trình giữ gìn và phát huy văn hóa, xây dựng gia đình kiểu mẫu.

Theo Chủ tịch Hội NCT thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Long, những con số nêu trên cho thấy NCT đang tích cực đóng góp xây dựng thành phố. Qua đánh giá của cấp ủy, chính quyền, mỗi NCT khi đảm nhận vai trò được giao đều nỗ lực hết mình với công việc.

Hầu hết trong số 579 cá nhân đang đảm nhận vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), già làng là NCT. Đây là những nhân tố quan trọng góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với trên 421 ngàn đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố.

Ông Chàm Sa, người có uy tín trong đồng bào DTTS ở xã Thuận Lợi cho hay: Trong quá trình đảm nhận vai trò này, ông cố gắng truyền đạt tâm tư, nguyện vọng của bà con về các vấn đề đời sống xã hội đến chính quyền và thông tin hồi đáp đến người dân. Đồng thời, ông phối hợp với chính quyền, ban ấp vận động người dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng quê hương.

Ngoài ra, phần lớn trong số hơn 10 ngàn hội viên thuộc các hội hữu nghị thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đồng Nai là NCT. Đặc biệt, lãnh đạo 10 hội hữu nghị thành viên này hầu hết là người đã nghỉ hưu nhưng vẫn nỗ lực đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân.

Năm nay, ông Nguyễn Xuân Tần, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai vừa bước sang tuổi 77. Là cựu chiến binh và có nhiều năm gắn bó với công tác đối ngoại nhân dân, ông Nguyễn Xuân Tần có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng tổ chức hội, tổ chức các hoạt động và phát triển hội viên.

Ông Nguyễn Xuân Tần cho hay: Trong quá trình đảm nhận nhiệm vụ được giao, ông luôn cố gắng, nỗ lực hết mình với công việc. Mong muốn của ông là cùng Ban Chấp hành Hội đưa hoạt động đối ngoại nhân dân lan tỏa đến mọi người; góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam, người dân Đồng Nai với nhân dân các nước.

Tạo điều kiện để người cao tuổi cống hiến

Để tiếp tục phát huy vai trò NCT trong xây dựng thành phố Đồng Nai, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ cùng các tổ chức thành viên các cấp đã và đang tạo điều kiện để NCT tiếp tục cống hiến.

Trong quá trình thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ, NCT đang đảm nhận vai trò tại các hội, đoàn thể và cơ sở không để trở ngại tuổi tác làm mình đứng ngoài cuộc.

Chăm lo đời sống người cao tuổi Song song với phát huy vai trò, Đồng Nai đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống NCT. Cụ thể, hiện có khoảng 118 ngàn NCT đang được hưởng chế độ bảo trợ xã hội theo Luật NCT; hơn 300 NCT đang được chăm sóc tại 21 cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập được Nhà nước cấp phép hoạt động. Ngoài ra, mỗi dịp lễ, Tết, NCT thuộc gia đình chính sách, có công; NCT có hoàn cảnh khó khăn luôn là những trường hợp được MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể ưu tiên chọn để hỗ trợ.

Trong đó, hầu hết trong số hơn 4,4 ngàn cá nhân đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Đồng Nai là hội viên hội NCT các cấp. Thời gian qua, thông qua các chương trình tập huấn, hỗ trợ trực tiếp kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, các xã, phường triển khai, các tổ trưởng này đều sử dụng thành thạo ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.

Các thao tác như: giới thiệu chương trình tín dụng chính sách đến hội viên, thu nợ của người vay hằng tháng trực tiếp trên app ngân hàng mà không cần đến nhà như trước, cập nhật những văn bản mới trong hoạt động tín dụng chính sách… được các tổ trưởng thực hiện thành thạo. Điều này giúp giảm thời gian, công sức, qua đó nâng cao hiệu quả công việc của những NCT tham gia công tác này.

Ngoài ra, vào tháng 4-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong số 19 thành viên của hội đồng có 10 cá nhân là NCT. Đây là các “chuyên gia” trên nhiều lĩnh vực được MTTQ kết nối, tập hợp để tham gia đóng góp, phản biện xã hội đối với các văn bản dự thảo và những vấn đề xã hội được người dân quan tâm.

Đồng thời hiện 10 hội hữu nghị thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đồng Nai đang tiến hành hợp nhất tổ chức, lựa chọn nhân sự cho công tác đại hội nhiệm kỳ mới. Trong quá trình này, các tổ chức hữu nghị thành phố Đồng Nai đều chủ động xây dựng phương án nhân sự vừa có những gương mặt trẻ, năng động vừa bảo đảm sự góp mặt của những cá nhân giàu kinh nghiệm trong công tác hội.

Theo Chủ tịch Hội NCT thành phố Nguyễn Văn Long, thời gian tới, hội NCT các cấp sẽ tiếp tục khơi dậy lòng nhiệt huyết, khuyến khích NCT có uy tín, được người dân tín nhiệm, có kinh nghiệm trên các lĩnh vực tham gia đảm nhận các vị trí công tác ở cơ sở, nhằm phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”.