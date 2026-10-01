Lãi suất ngân hàng ngày 1/10/2026: PVcomBank duy trì mức 10%/năm cho vốn trên 2.000 tỷ đồng

Bước sang ngày đầu tháng 10/2026, thị trường tiền gửi ghi nhận mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau một tháng đi ngang. Điểm tựa thanh khoản hệ thống được giữ vững khi các nhà băng chưa có động thái điều chỉnh biểu lãi suất niêm yết thông thường.

Phân hóa chính sách lãi suất đặc biệt cho dòng vốn quy mô lớn

Mức lãi suất huy động danh nghĩa cao nhất trên thị trường hiện đạt 10%/năm, được PVcomBank áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng. Tuy nhiên, mức sinh lời này đi kèm điều kiện giá trị tiền gửi tối thiểu từ 2.000 tỷ đồng trở lên, mức yêu cầu về quy mô vốn thuộc nhóm cao nhất hệ thống.

Ngoài hạn mức trên, PVcomBank triển khai chính sách cộng thêm lãi suất từ 0,05 đến 0,4 điểm phần trăm/năm đối với các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 15 tháng, tùy thuộc vào số dư tiền gửi cụ thể của khách hàng.

Nhiều tổ chức tín dụng khác cũng thiết lập các gói lãi suất ưu đãi dành riêng cho nhóm khách hàng có số dư tiền gửi lớn, tạo sự chênh lệch rõ rệt so với biểu lãi suất niêm yết tại quầy:

MSB: Áp dụng lãi suất lên tới 9%/năm cho khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 12 và 13 tháng. Trong khi đó, khách hàng cá nhân thông thường nhận lãi suất lần lượt 6,8% và 6,6%/năm cho hai kỳ hạn này.

OCB: Niêm yết mức 8,5%/năm tại các kỳ hạn 6 và 12 tháng đối với số tiền gửi từ 1.000 tỷ đồng. Mức lãi suất tiền gửi thông thường tại các kỳ hạn tương ứng dao động từ 6,4% đến 6,7%/năm.

Nam A Bank: Khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng được hưởng lãi suất 8,4%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 8,1%/năm cho kỳ hạn 36 tháng. Mức tại quầy thông thường ở kỳ hạn 24 tháng là 6,3%/năm. Ngân hàng cũng áp dụng cơ chế thỏa thuận lãi suất cho kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tùy theo nhu cầu vốn từng thời kỳ.

Vikki Bank: Thực hiện chính sách cộng thêm 1,8 điểm phần trăm cho kỳ hạn 13 tháng với khoản tiền từ 999 tỷ đồng, đưa lãi suất thực nhận lên 7,9%/năm.

HDBank: Chi trả lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng với điều kiện số dư từ 500 tỷ đồng. Lãi suất tại quầy thông thường tương ứng là 5,2% và 5,4%/năm.

Đáng chú ý, một số ngân hàng ghi nhận hiện tượng lãi suất đặc biệt tại quầy thấp hơn lãi suất trực tuyến thông thường. Tại ACB, khoản tiền gửi từ 200 tỷ đồng kỳ hạn 13 tháng hưởng lãi suất 7%/năm (cao hơn mức 5,4%/năm thông thường tại quầy), nhưng lại thấp hơn biểu lãi suất trực tuyến kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng đang niêm yết từ 7,6% đến 7,8%/năm. Tương tự, LPBank áp dụng mức 7,1%/năm cho khách hàng ưu tiên gửi từ 300 tỷ đồng kỳ hạn 13 tháng, thấp hơn mức 7,2%/năm của kênh trực tuyến cùng kỳ hạn.

Biểu lãi suất huy động niêm yết ngày 1/10/2026

Dưới đây là biểu lãi suất huy động niêm yết tại quầy dành cho khách hàng cá nhân thông thường tại các ngân hàng thương mại ghi nhận vào ngày 1/10/2026 (đơn vị: %/năm):