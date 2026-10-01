Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chốt 5 phòng chuyên môn thuộc UBND phường

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã xem xét, thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Kỳ họp cũng nghe báo cáo về Kế hoạch điều hòa, điều chỉnh đầu tư công năm 2026 trên địa bàn phường.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Vân Hà

Theo Nghị quyết, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Các cơ quan chuyên môn nêu trên là cơ quan thuộc UBND phường, tham mưu, giúp UBND phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương theo ngành, lĩnh vực được phân công và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND phường. Ảnh: Vân Hà

HĐND phường quyết nghị biên chế công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường được bố trí trong tổng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao.

UBND phường căn cứ vị trí việc làm, cơ cấu ngạch, khối lượng nhiệm vụ và tình hình đội ngũ để quyết định phân bổ, bố trí nhân sự cụ thể cho từng phòng theo thẩm quyền, bảo đảm tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Trần Đức Hiếu cho biết, sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tăng lên rõ rệt, phạm vi quản lý rộng hơn đối với cấp phường.

Các đại biểu HĐND phường biếu quyết thông qua nội dung nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Vân Hà

Áp lực quản trị với phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ nằm ở số lượng hồ sơ hành chính mà còn ở chất lượng điều hành, sự phối hợp liên thông và khả năng giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Vì vậy, "Việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn lần này không phải là đích đến, mà là điều kiện để xây dựng một bộ máy tinh gọn hơn, rõ chức năng hơn, chuyên sâu hơn và chịu trách nhiệm rõ ràng hơn", ông Trần Đức Hiếu nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Trần Đức Hiếu phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Vân Hà

Chủ tịch HĐND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND phường khẩn trương tổ chức sắp xếp các phòng chuyên môn đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc liên tục trong hoạt động của bộ máy - tuyệt đối không để gián đoạn việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, rà soát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp của từng phòng sau khi kiện toàn; xác định rõ trách nhiệm của từng vị trí việc làm, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Quan tâm làm tốt công tác cán bộ; bố trí, sử dụng đội ngũ công chức phù hợp năng lực chuyên môn, tạo sự đồng thuận và ổn định trong quá trình sắp xếp.