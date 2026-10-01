Ông Triệu Văn Tố phát triển kinh tế hiệu quả từ nuôi ong

Ông Tố đến với nghề nuôi ong từ việc tận dụng khu vực vườn đồi có nguồn hoa tự nhiên phong phú. Nhận thấy đây là lợi thế, ông bắt đầu nuôi ong với quy mô phù hợp, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Công việc nuôi ong đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên trì. Từ theo dõi đàn, chăm sóc, nhân đàn đến lựa chọn thời điểm khai thác mật, mỗi công đoạn đều cần kinh nghiệm. Những ngày đầu, ông Tố vừa nuôi vừa chủ động tìm hiểu kỹ thuật, quan sát đặc tính của đàn ong, học cách chăm sóc, nhân đàn và phòng, trị những bệnh thường gặp. Từ vài đàn ong ban đầu, đến nay gia đình ông duy trì 15 đàn ong. Nghề nuôi ong dần trở thành một hướng phát triển kinh tế phù hợp, mang lại nguồn thu trên 30 triệu đồng/vụ, góp phần cải thiện thu nhập cho gia đình.

Ông Triệu Văn Tố kiểm tra đàn ong nuôi dưới tán rừng.

Nhận thấy nhiều hộ trong xóm có vườn, đồi và nguồn hoa tự nhiên nhưng chưa biết cách khai thác, ông đứng ra tập hợp những người có cùng hướng phát triển kinh tế, thành lập Chi hội làm vườn và đảm nhiệm vai trò trưởng Hội. Từ khi có tổ chức Hội, những người nuôi ong ở địa phương có thêm nơi để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Những khó khăn phát sinh trong quá trình nuôi được các thành viên cùng bàn bạc, tìm hướng giải quyết.

Ông Triệu Văn Tố chia sẻ: Mỗi gia đình có điều kiện khác nhau, nhưng nếu biết tận dụng đất đai, vườn rừng và nguồn hoa sẵn có đều có thể nuôi ong ở quy mô phù hợp. Tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn những hộ mới nuôi và cùng các hội viên tìm cách nâng cao chất lượng mật.

Hội viên Lô Văn Dưỡng, xóm Tân Thành cho biết: Trước đây, việc nuôi ong chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của từng gia đình nên hiệu quả chưa đồng đều. Từ khi ông Tố đứng ra thành lập Hội và hướng dẫn các thành viên cùng làm, mọi người có thêm điều kiện trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong chăm sóc, nhân đàn và khai thác mật nên có thêm động lực phát triển đàn. Đến nay, Chi hội có khoảng 150 đàn ong, sản lượng gần 1.000 lít mật. Mật được quay bằng máy inox, bảo đảm vệ sinh trong quá trình khai thác.

Phó Chủ tịch UBND xã Canh Tân Mã Vĩnh Quyết đánh giá: Mô hình nuôi ong của ông Triệu Văn Tố phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đây là cách làm thiết thực, có khả năng nhân rộng, góp phần tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.