Đối thoại với các hộ nghèo, cận nghèo

Xã Điện Bàn Tây lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân có điều kiện khó khăn.

Tại hội nghị, đại diện các hộ dân chia sẻ khó khăn, nhu cầu và nguyện vọng về vay vốn, hỗ trợ sinh kế, cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề, việc làm, cải thiện nhà ở và điều kiện sinh hoạt. Lãnh đạo UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các cơ quan liên quan trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các kiến nghị để tiếp tục xem xét, phối hợp giải quyết.

Thông qua đối thoại, địa phương nắm bắt cụ thể nhu cầu của từng hộ để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo thực chất, bền vững.