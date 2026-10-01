Từ hôm nay, 1/10: HĐND thành phố được quyết định biên chế cán bộ công chức và chính sách thu nhập

Luật Phát triển đô thị 2026 có hiệu lực từ 1/10/2026, quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố trong việc quyết định biên chế và chính sách thu nhập.

Theo đó, Hội đồng nhân dân Thành phố được quyết định số lượng biên chế trong giới hạn không vượt quá 20% số biên chế công chức, viên chức Trung ương giao. Việc quyết định phải phù hợp với khối lượng công việc thực tế và Thành phố phải tự cân đối ngân sách để trả lương, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định khác.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân Thành phố được quy định chính sách thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; người làm việc tại một số cơ quan trung ương trên địa bàn.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách Thành phố và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Nghị định 321/2026/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 3.012.000 đồng, tăng 223.000 đồng so với mức cũ 2.789.000 đồng.

Mức chuẩn trên là căn cứ tính trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi cho người có công và thân nhân. Các khoản hưởng tính theo số lần mức chuẩn được điều chỉnh tương ứng và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định cụ thể về các chế độ gồm: Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng cho người có công và thân nhân; Trợ cấp hằng tháng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B; Trợ cấp ưu đãi một lần cho người có công và thân nhân.

Mức hưởng cụ thể được quy định tại các Phụ lục kèm theo Nghị định. Nghị định có hiệu lực từ 1/10, nhưng các chế độ tại Điều 4 được thực hiện từ ngày 1/7, trừ nội dung có quy định riêng.

Quyết định 45/2026/QĐ-TTg quy định việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” nêu rõ, từ 1/10 thanh niên xung phong được xem xét tặng Huy chương khi có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc; đã hoàn thành nhiệm vụ và tham gia lực lượng thanh niên xung phong thường xuyên từ đủ 24 tháng trở lên.

Trường hợp hy sinh khi làm nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và đã được công nhận liệt sĩ thuộc đối tượng được xem xét truy tặng Huy chương.

Thời gian tham gia được cộng dồn trong các giai đoạn gồm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Riêng thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, cá nhân phải trực tiếp chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu. Mỗi người chỉ được xét tặng hoặc truy tặng Huy chương một lần.

Thông tư 67/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với cá nhân, tập thể và hộ gia đình có thành tích, đóng góp cho ngành Giáo dục có hiệu lực thi hành từ 1/10/2026.

Theo đó, cá nhân công tác tại đơn vị thuộc Bộ hoặc đơn vị trực thuộc Bộ được xem xét tặng Bằng khen nếu, tính đến thời điểm đề nghị, đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn: Có từ 2 lần liên tục trở lên được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Có từ 2 năm liên tục trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cá nhân có thể được xét khen thưởng khi đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do Bộ phát động; có nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất với phạm vi ảnh hưởng trong lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ; đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi, hội thi, cuộc thi, hội thao do Bộ chủ trì tổ chức.