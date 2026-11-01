Hấp dẫn mì màu

Điểm gây ấn tượng đầu tiên của mì màu là bát mì với sắc nâu cam bắt mắt, quyện cùng những sợi mì trắng mềm. Sợi mì có thể làm từ mì gạo Chũ hoặc bánh phở tươi. Phần làm nên nét riêng của món ăn là nước xốt chưng từ cua đồng, thịt băm, cà chua và hành phi. Ngoài ra, mì màu thường được ăn kèm thịt lợn nướng. Cách kết hợp sợi mì với phần nước xốt đậm vị khiến món ăn có nét gần gũi với mì trộn, bởi vậy, nhiều người gọi vui là “spaghetti của Bắc Giang”.

Để làm nên bát mì hấp dẫn, người chế biến phải chăm chút từng khâu. Một chủ quán mì màu lâu năm trên đường Thánh Thiên, phường Bắc Giang chia sẻ, để có nước màu (còn gọi là màu cua) sánh, thơm, có vị ngọt tự nhiên của cua đồng, vị béo của thịt và chút chua dịu của cà chua, cua đồng phải chọn những con béo, nhiều gạch; cà chua nhiều bột, không quá chua; hành phi phải vừa độ.

Bên cạnh đó, để mua được thịt tươi ngon, chị thường đi chợ từ sớm, đặt mua tại những cửa hàng uy tín. Nước xốt cần được ninh nấu với thời gian và mức lửa phù hợp để các nguyên liệu quyện vào nhau mà vẫn giữ được hương vị riêng. Thịt nướng ăn kèm cũng phải được tẩm ướp vừa vặn, nướng chín tới để giữ độ mềm ngọt.

Khi thưởng thức, thực khách trộn đều để nước xốt thấm vào từng sợi mì. Vị đậm đà của màu cua, độ mềm dai của sợi mì, miếng thịt nướng thơm lừng cùng rau sống và dưa góp giòn mát tạo nên sự hài hòa thú vị. Mì màu thường được bán vào buổi sáng, nhưng buổi trưa và buổi tối cũng có một vài nhà bán. Một số quán ăn lâu năm ở khu vực trung tâm thành phố Bắc Giang trước đây (nay thuộc phường Bắc Giang) được nhiều người yêu thích như mì màu Minh Tuyết ở đường Đặng Thị Nho, mì màu cụ Cầu ở ngõ Nhà Thờ, mì màu Hải Ngọc ở đường Châu Xuyên, mì màu Sơn Hà ở đường Thánh Thiên...

Với nhiều người, mì màu là món ăn đặc trưng của phường Bắc Giang. Không ít người khi được nghe kể về món mì màu đã rất tò mò, có dịp về Bắc Giang đều tìm cơ hội để thưởng thức. Yêu thích món mì màu từ nhỏ, giờ đây dù nhiều năm sống ở Hà Nội nhưng lần nào về quê, chị Nguyễn Minh Dương cũng đi ăn mì màu ở các quán quen. Chị bảo, đi một số nơi thấy treo biển “Mì màu Bắc Giang” nhưng ăn vẫn thấy chưa tròn vị, chưa đem lại cảm giác thân thuộc như món mì màu quê nhà.