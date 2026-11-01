Trung ương Giáo hội viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến

Chư tôn đức tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến

Tháp tùng phái đoàn có Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương,...

Trước Giác linh đường, chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm, tri ân những đóng góp của cố Trưởng lão Hòa thượng cho Giáo hội và xã hội; nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Thượng tọa Thích Nguyên Minh dâng lời cảm tạ

Đại diện hàng môn hạ đệ tử, Thượng tọa Thích Nguyên Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk thay mặt môn đồ pháp quyến chùa Triều Tôn dâng lời cảm tạ chư tôn giáo phẩm vì đạo tình Linh Sơn đã không quản đường xa đến chùa Triều Tôn để viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến.

Tiễn biệt bậc tòng lâm thạch trụ

Được biết, trong hai ngày diễn ra Lễ tang, Ban Tổ chức cùng môn đồ pháp quyến đã đón tiếp hơn 100 phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni các cơ sở tự viện, các cấp lãnh đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cùng đông đảo quý Phật tử trong và ngoài tỉnh đến dâng hương kính viếng, gửi điện thư và lẵng hoa chia buồn, đồng thành kính cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng an nhiên nơi cõi Phật.

Theo chương trình, Lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam - Trưởng ban Điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Phú Yên (cũ), Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ, ngày 2-11-2026 (nhằm ngày 24-9-Bính Ngọ), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Triều Tôn.

Một số hình ảnh các đoàn viếng: