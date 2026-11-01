Đắm chìm dưới sắc dã quỳ vàng hòa nhịp cồng chiêng nơi chân núi lửa Chư Đăng Ya

Festival cồng chiêng – Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026 chính thức khai hội từ 30/10-8/11/2026. Những ngày này, Chư Đăng Ya đã trở thành điểm hẹn của những người yêu quý sắc hoa của vùng núi rừng, của cồng chiêng của hương cà phê trong sương sớm.

Núi lửa Chư Đăng Ya mùa này nhìn từ trên cao là những mảng xanh vàng của dã quỳ bung sắc. Phóng tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, miệng núi lửa Chư Đăng Ya hiện ra như một chiếc bát khổng lồ giữa cao nguyên. Trải dài từ miệng núi xuống dưới chân là sắc vàng, sắc xanh của cây cỏ, hoa lá. Dưới chân núi, những thửa ruộng, vườn cây, mái nhà xếp thành những mảng bao quanh núi. Cuối tháng 10 đầu tháng 11, Chư Đăng Ya khoác lên sắc vàng chủ đạo khi hoa dã quỳ nở rộ. Lúc này, nơi đây đón nhiều người tới ngắm cảnh. Ảnh: Thu Hiền

Dà quỳ nhuộm vàng trên con đường dẫn lên núi lửa Chư Đăng Ya. Mùa lễ hội bắt đầu, dòng người cùng nhau về Chư Đăng Ya để ngắm hoa, gặp gỡ và trò chuyện. Ảnh: Kiến Văn

Chư Đăng Ya - Tuần lễ hoa dã quỳ chính thức khai hội từ ngày 30/10/2026 và kéo dài hết ngày 8/11/2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Ngay trong những ngày đầu tiên của mùa lễ hội, du khách sẽ có dịp sống trong không gian văn hóa truyền thống của người Jrai dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya thông qua lễ cúng mừng nhà rông mới tại làng Ia Gri, xã Biên Hồ, tỉnh Gia Lai.

Vào ngày 31/10, nhà rông Chư Đăng Ya ở làng Ia Gri là một trong những nhà rông có quy mô lớn nhất tỉnh Gia Lai khánh thành. Công trình xây dựng theo phong tục truyền thống của người dân địa phương. Công trình khánh thành vào dịp khai mạc chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026. Công trình này vừa là nơi lưu giữ trao truyền văn hóa Jrai, đồng thời cũng là một điểm nhấn trong không gian văn hóa, du lịch Chư Đăng Ya- Biển Hồ.

Tại lễ cúng nhà rông mới ở làng Ia Gri (xã Biển Hồ), già làng cùng các tráng sĩ đã tái hiện nghi thức hiến tế, đâm trâu cúng Yang cầu ấm no, mưa thuận gió hòa. Ảnh: Thu Hiền

Sau lễ cúng mừng nhà rông mới là các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, checkin núi lửa Chư Đăng Ya, hoa dã quỳ.

Xuyên suốt lễ hội, du khách được xem trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật về cồng chiêng; mô hình trang trí...các hiện vật, tư liệu phải đúng bản sắc, văn hóa và tập tục của làng Ia Gri, của người Jrai trong không gian của nhà rông mới.

"Những em bé mặt trời" dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya trong mùa lễ hội.

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