Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tiến độ tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, tỉnh Thái Nguyên

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim có tổng diện tích hơn 13.800m², gồm 1.644m² sân phía trước và 12.209m² khuôn viên bên trong hàng rào. Theo hồ sơ quản lý, nghĩa trang hiện có 869 phần mộ liệt sĩ, trong đó 615 phần mộ đã có thông tin nhưng phần lớn chưa đầy đủ, 242 phần mộ chưa xác định được thông tin và 12 phần mộ đã được di chuyển đến nơi khác.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tiến độ thi công dự án tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra phối cảnh, sơ đồ các hạng mục công trình.

Dự án tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim được triển khai đồng bộ, tập trung cải tạo, nâng cấp các hạng mục kiến trúc, cảnh quan và khu vực tưởng niệm. Trong đó, cổng chính được xây dựng mới theo hướng bề thế, trang nghiêm; nền sân phía trước được nâng cao nhằm hạn chế ngập úng; kỳ đài được xây mới với quy mô lớn hơn; sân hành lễ được mở rộng, lát đá tự nhiên, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động dâng hương, tưởng niệm. Hai nhà bia cũng được xây mới, mỗi bia ghi danh khoảng 500 liệt sĩ; toàn bộ phần mộ được ốp đá tự nhiên, thay mới bia mộ theo thiết kế thống nhất.

Hệ thống đường nội bộ phục vụ thăm viếng được lát đá, kết hợp trồng mới thảm cỏ. Cùng với đó, 463m tường rào được cải tạo; hệ thống cây xanh, chiếu sáng, đường dạo, lan can hồ cảnh quan và thoát nước được bổ sung, nâng cấp. Công trình do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đóng góp nguồn lực thực hiện.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác tặng quà động viên các lực lượng tham gia thi công công trình.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế các hạng mục công trình, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và tính đồng bộ của các hạng mục. Quá trình triển khai phải bám sát thiết kế, chú trọng cảnh quan và không gian tưởng niệm, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 22-12.

Việc tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu thăm viếng, tri ân; giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho các thế hệ.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà các lực lượng tham gia thi công công trình.